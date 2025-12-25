Konya'da Şivlilik Geleneğinde 2 bin 500 Çocuğa Tantuni İkramı

Çocuklara şeker yerine yerel lezzet ikramı

Konya'da mübarek üç ayların başlangıcında kutlanan "Şivlilik" geleneğinde ilgi çekici bir uygulama gerçekleştirildi. Merkez Karatay ilçesinde, kapı kapı dolaşarak "Şivlilik" diyen çocuklara tatlı yerine tantuni ikram edildi.

Olayda, etliekmek ustası Ömer Fazıloğulları ve kardeşi Yücel Fazıloğulları önemli bir rol oynadı. Yardımseverler aracılığıyla hazırlanan ikramlarda, 2 bin 500 çocuğa şekerleme yerine tantuni verildi.

Ustası Ömer Fazıloğulları, çocukların karnını doyurduklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Annem ve çocuğumla birlikte her sene olduğu gibi bu sene de birlik beraberlikle yapıyoruz. Yani çocuklar çikolata yemesinler ekmek yesinler. Elimizden geleni yapıyoruz. Herkesten Allah razı olsun".

Konya halkı tarafından uzun yıllardır sürdürülen Şivlilik geleneğinde, bu tür yerel inisiyatifler geleneğin sosyal dayanışma boyutunu öne çıkarıyor. Etkinlik, hem çocuklara lezzetli bir alternatif sunmuş hem de toplumda paylaşma kültürünü hatırlatmış oldu.

