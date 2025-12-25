DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,13 -0,02%
BITCOIN
3.747.444,93 0,09%

Konya'da Şivlilik Geleneğinde 2 bin 500 Çocuğa Tantuni İkramı

Konya'da üç ayların başlangıcında kutlanan Şivlilik geleneğinde, esnaf 2 bin 500 çocuğa şeker yerine tantuni ikram etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:55
Konya'da Şivlilik Geleneğinde 2 bin 500 Çocuğa Tantuni İkramı

Konya'da Şivlilik Geleneğinde 2 bin 500 Çocuğa Tantuni İkramı

Çocuklara şeker yerine yerel lezzet ikramı

Konya'da mübarek üç ayların başlangıcında kutlanan "Şivlilik" geleneğinde ilgi çekici bir uygulama gerçekleştirildi. Merkez Karatay ilçesinde, kapı kapı dolaşarak "Şivlilik" diyen çocuklara tatlı yerine tantuni ikram edildi.

Olayda, etliekmek ustası Ömer Fazıloğulları ve kardeşi Yücel Fazıloğulları önemli bir rol oynadı. Yardımseverler aracılığıyla hazırlanan ikramlarda, 2 bin 500 çocuğa şekerleme yerine tantuni verildi.

Ustası Ömer Fazıloğulları, çocukların karnını doyurduklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Annem ve çocuğumla birlikte her sene olduğu gibi bu sene de birlik beraberlikle yapıyoruz. Yani çocuklar çikolata yemesinler ekmek yesinler. Elimizden geleni yapıyoruz. Herkesten Allah razı olsun".

Konya halkı tarafından uzun yıllardır sürdürülen Şivlilik geleneğinde, bu tür yerel inisiyatifler geleneğin sosyal dayanışma boyutunu öne çıkarıyor. Etkinlik, hem çocuklara lezzetli bir alternatif sunmuş hem de toplumda paylaşma kültürünü hatırlatmış oldu.

KONYA'DA MÜBAREK ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICINDA KUTLANAN ŞİVLİLİK GELENEĞİNDE BAZI ESNAFLAR, ELLERİNDE...

KONYA'DA MÜBAREK ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICINDA KUTLANAN ŞİVLİLİK GELENEĞİNDE BAZI ESNAFLAR, ELLERİNDE POŞETLERLE "ŞİVLİLİK" DİYEREK DÜKKANLARINA GELEN ÇOCUKLARA ŞEKERLEME ÜRÜNLERİ YERİNE TANTUNİ İKRAM ETTİ.

KONYA'DA MÜBAREK ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICINDA KUTLANAN ŞİVLİLİK GELENEĞİNDE BAZI ESNAFLAR, ELLERİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm: Erkilet Ertuğrulgazi'de 78 Daire İhalesi 30 Aralık'ta
2
Deprem Uyarısı: Türkiye ve Doğu Anadolu'da Bilim ve Tedbir
3
Muğla'da Hava -3 Dereceye Düşüyor: Kar ve Don Uyarısı
4
Meteorolojiden 5 ile 26 Aralık 2025'te Soğuk ve Yağışlı Hava Uyarısı
5
Konya'da Şivlilik Geleneğinde 2 bin 500 Çocuğa Tantuni İkramı
6
OMÜ'de 'Elimi Tutmak İster Misin?' — Koruyucu Aileliğin Psikolojik ve İnsani Boyutları
7
İsmet İnönü Malatya'da Vefatının 52. Yılında Törenle Anıldı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması