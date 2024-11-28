Konya'nın Gizli Tarih Hazinesi: Akmanastır

Akmanastır, Konya'nın Saklı Tarihi Zenginliği

Konya'nın en gözde tarihi mekanlarından biri olan Akmanastır, Sille Mahallesi'nde gizli kalmış yapısıyla dikkat çekiyor. 1927'den bu yana askeri kışla içinde korunan bu tarihî yapı, 47. Mühimmat Bölük Komutanlığı'nın taşınmasının ardından Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

Tarihi ve Mimari Özellikleri

Selçuklu ilçesinde yer alan Akmanastır, kaya içine yontularak inşa edilmiş olup, kilise, şapel, ayazma (kutsal su kaynağı), rahip odaları ve mescit gibi yapılar içermektedir. Bu tarihi mekan, 11. yüzyılda yenilendiği anlaşılan Aziz Khariton Kilisesi olarak uluslararası kaynaklarda yer alıyor.

20 metre boyunda ve 13 metre genişliğindeki kilise, Bizans mimarisinin izlerini taşıyor ve dört sütunlu bir yapı olarak dikkat çekiyor. Kutsal su kaynağına ulaşmak için ise dar bir merdivenle inmek gerekiyor, zira burası kutsal bir alan olarak fazlasıyla önem taşıyor.

Korunmuş Tarihi Miras

92 yıldan fazla bir süre boyunca askeri alanda korunma altında kalan Akmanastır, 1998'de 'Korunması Gerekli Kültür Varlığı' olarak tescillenmiştir. Son dönemde yürütülen Cephanelik Dönüşüm Projesi ile beraber alan, Büyükşehir Belediyesine devredildi.

Mühimmat Galerileri ve Mimari Benzerlikler

Akmanastır'ın içinde yer alan mühimmat galerileri ise, tuz mağaralarını anımsatacak şekilde tasarlanmış. Yaklaşık 150 metre uzunlukta ve 65 metre uzunluğunda galerilerin her birinde havalandırma bacaları bulunuyor. Bu yapıların mimari detayları, bölgedeki diğer tarihi yapılara benzerlik gösteriyor.

Akmanastır ve Hazreti Mevlana

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu, Akmanastır'ın Konya'daki önemli dini merkezlerden biri olduğunu belirtiyor. Hazreti Mevlana'nın burayı sık sık ziyaret ettiği ve kutsal ayazmada yedi gün yedi gece ibadet ettiği biliniyor. Ayrıca, manastır içerisinde yapılan mescit, bu yapıyı eşsiz kılan unsurlar arasında yer alıyor.

Akmanastır, hem yerli hem de yabancı turistler için büyük bir merak uyandıran tarihi bir miras olmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Konya'da içinde Kapadokya'daki mimarilerin benzerlerinin de bulunduğu, kaya içine yontularak yapılan Akmanastır, askeri kışlanın taşınmasının ardından görüntülendi. Merkez Selçuklu ilçesi tarihi Sille Mahallesi yakınındaki tepenin eteğinde düz kaya cephesinde kolaylıkla işlenebilen tüf kayaç yapısında inşa edilen Akmanastır'da, kilise, şapel, ayazma (kutsal su kaynağı), rahip odaları, inziva yerleri ile bir de mescit bulunuyor.

Konya'da içinde Kapadokya'daki mimarilerin benzerlerinin de bulunduğu, kaya içine yontularak yapılan Akmanastır, askeri kışlanın taşınmasının ardından görüntülendi. Merkez Selçuklu ilçesi tarihi Sille Mahallesi yakınındaki tepenin eteğinde düz kaya cephesinde kolaylıkla işlenebilen tüf kayaç yapısında inşa edilen Akmanastır'da, kilise, şapel, ayazma (kutsal su kaynağı), rahip odaları, inziva yerleri ile bir de mescit bulunuyor.