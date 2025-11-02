Koramaz Vadisi'nde Sonbahar Renkleriyle Yürüyüş

Kayseri'de doğaseverler, UNESCO Geçici Listesi'ndeki Koramaz Vadisi'nde sonbaharın renkleri arasında yüzlerce kişiyle yürüyüş yaptı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 11:55
Koramaz Vadisi'nde Sonbahar Renkleriyle Yürüyüş

Koramaz Vadisi'nde Sonbahar Renkleriyle Yürüyüş

Kayseri — Merkez Melikgazi

Kayseri'de doğaseverler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Koramaz Vadisi'nde yürüyüş gerçekleştirdi. Merkez Melikgazi ilçesindeki vadi, sonbaharın etkisiyle sarı, yeşil ve turuncunun tonlarına büründü.

Yüzlerce kişi katılımıyla düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, doğayla iç içe ve güneşli havanın tadını çıkardı.

Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi ve K2 Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı İsmail Yılmaz, her hafta farklı illerdeki doğal güzellikleri gezdiklerini, 40'a yakın kentte yürüyüş yaptıklarını ve yürüyüşe katılanları bilgilendirdiklerini söyledi.

İsmail Yılmaz, etkinlikle ilgili olarak şunları kaydetti: “Her sene faaliyetler düzenliyoruz. Koramaz Vadisi uluslararası platformda güzel bir yer. Bu doğal güzelliği de halkımıza göstermek istedik. Burayı herkes gelsin görsün, kendileri de aileleriyle yürüyüş yapsınlar diye Koramaz'ı seçtik. Çünkü burası şehre yakın. İnsanlar doğada vakit geçirsin istiyoruz. Bu vadinin en güzel tarafı güz mevsiminde yaprakların dökülüşü. Bu mevsimde sarı, yeşille buluşuyor. Çok güzel manzaralar oluyor. Bu da görsel şölen sunuyor.”

Kayseri'de doğaseverler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde...

Kayseri'de doğaseverler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Kayseri'de doğaseverler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Koramaz Vadisi'nde Sonbahar Renkleriyle Yürüyüş
2
İzmir'de Öğrenciler Yapay Zeka ile Kent Sokaklarını Tabloya Dönüştürdü
3
Şanlıurfa'da Mahalle Seferberliğiyle Uyuşturucuyla Mücadele Başladı
4
Samsunlu Kadın Nakkaşlar Camileri Motiflerle Süslüyor
5
540. Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan Mehmet Çelebi Oldu
6
Batman Arkeoloji Müzesi'ne Mehmet Cabir Alper'in İsmi Verildi

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde