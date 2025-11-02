Koramaz Vadisi'nde Sonbahar Renkleriyle Yürüyüş

Kayseri — Merkez Melikgazi

Kayseri'de doğaseverler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Koramaz Vadisi'nde yürüyüş gerçekleştirdi. Merkez Melikgazi ilçesindeki vadi, sonbaharın etkisiyle sarı, yeşil ve turuncunun tonlarına büründü.

Yüzlerce kişi katılımıyla düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, doğayla iç içe ve güneşli havanın tadını çıkardı.

Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi ve K2 Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı İsmail Yılmaz, her hafta farklı illerdeki doğal güzellikleri gezdiklerini, 40'a yakın kentte yürüyüş yaptıklarını ve yürüyüşe katılanları bilgilendirdiklerini söyledi.

İsmail Yılmaz, etkinlikle ilgili olarak şunları kaydetti: “Her sene faaliyetler düzenliyoruz. Koramaz Vadisi uluslararası platformda güzel bir yer. Bu doğal güzelliği de halkımıza göstermek istedik. Burayı herkes gelsin görsün, kendileri de aileleriyle yürüyüş yapsınlar diye Koramaz'ı seçtik. Çünkü burası şehre yakın. İnsanlar doğada vakit geçirsin istiyoruz. Bu vadinin en güzel tarafı güz mevsiminde yaprakların dökülüşü. Bu mevsimde sarı, yeşille buluşuyor. Çok güzel manzaralar oluyor. Bu da görsel şölen sunuyor.”

