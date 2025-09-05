Koray Avcı Bozüyük'te Konser Verdi: 4 Eylül Kurtuluş Günü Coşkusu

Koray Avcı Bozüyük'te Coşkulu Konser Verdi

Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında sanatçı Koray Avcı konser verdi. Etkinlik, kent merkezindeki kutlamalar içinde yoğun ilgiyle gerçekleşti.

Program ve Katılımcılar

Program, Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başladı. Törene AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ile siyasi parti ve kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinlik İçeriği ve Konser

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Ardından "Bozüyük'ün özgürlük sesi" adlı oratoryo ve halk oyunları gösterileri sahnelendi.

Belediyenin katkılarıyla gerçekleştirilen 4 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında konserde, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Koray Avcı sahne aldı. Avcı, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı ve "Adaletin bu mu dünya", "Aşk sana benzer", "Aldırma gönül" ile "Ellerimde çiçekler" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserin sonunda Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Koray Avcı'yı tebrik ederek sembolik Metristepe Anıtını hediye etti.

