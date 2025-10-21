Korgan Yaylası'nda Sonbaharın Renkleri Havadan Görüntülendi

Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Korgan Yaylasında güz mevsimi, ormanlık alanlarda adeta görsel bir şölen oluşturdu.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki ve 1700 rakımlı yayla, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağında bulunuyor.

Sonbaharın sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşil tonlarına bürünen patikalar boyunca aileler vakit geçiriyor, bazı ziyaretçiler yürüyüş yapıyor.

Fotoğraf tutkunları, yılın bu döneminde ortaya çıkan eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için yaylayı tercih ediyor. Renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Ziyaretçi Etkinlikleri ve Doğal Güzellik

Yayladaki hareketlilik, hem dinlenme hem de fotoğrafçılık amaçlı ziyaretlerle artarken, bölgenin doğal dokusu sezonun en canlı ve etkileyici görüntülerini sunuyor.

