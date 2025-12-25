Köşk'te Zincir Marketlerde Etiket ve Son Kullanma Tarihi Denetimi

Köşk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden halk sağlığı vurgusu

Aydın'ın Köşk ilçesindeki zincir marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Köşk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimleri ilçe genelinde yoğunlaştırarak tüketici güvenliğini sağlamayı hedefledi.

Denetimlerin amacı, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir, hijyenik ile taze gıdaya erişimini güvence altına almaktır. Ekipler, marketlerdeki ürünlerin etiket bilgileri ve son tüketim tarihlerini titizlikle inceledi.

Gerçekleştirilen kontrollerde, işletmelerin mevzuata uygun hareket etmesi için gerekli uyarılar yapıldı. Halk sağlığını tehdit eden ürünleri satışa sunan işletmelere ise idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini belirterek işletme sahiplerini mevzuata uygun davranmaya davet etti.

