Kosova'da Sunny Hill Müzik Festivali Yoğun İlgiyle Başladı

Kosova'da Müzik Coşkusu: Sunny Hill Festivali Başladı

Kosova'nın başkenti Priştine'de, ünlü İngiliz sanatçı Dua Lipa ve babası tarafından hayata geçirilen Sunny Hill Müzik Festivali, bu yıl dördüncü kez kapılarını açtı. Festivalin ilk gecesinde Bebe Rexha, yaklaşık bir saatlik performansıyla izleyicileri coşturdu.

Dua Lipa ve Ailesinin Katılımı

Dua Lipa, festivale katılmak için Priştine’ye gelirken, Bebe Rexha'nın show'unu ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte izledi. Festival, Kosova'nın en büyük ve bölgeyi etkileyen müzik etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Katılım ve Ekonomik Etki

Organizatörler, festival boyunca yaklaşık 25 bin müzikseverin etkinliğe katıldığını ve bu sayede şehrin 20 milyon avrodan fazla gelir elde etmesini umduklarını belirtti. 25 Temmuz'da başlayan ve 28 Temmuz'a kadar sürecek olan festival, Burna Boy, DJ Snake, Stormzy, Black Coffee, The Blaze ve The Martinez Brothers gibi dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yapacak.

Festival İçin Altyapı Desteği

Priştine Belediyesi, festivalin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için 99 yıllığına 17 hektarlık bir alan tahsis etti. Bu destek, festivalin gelecekteki sürdürülebilirliğini de güvence altına almayı hedefliyor.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 4’üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 4’üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 4’üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 4’üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 4’üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 4’üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 4’üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 4’üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 4’üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 4’üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 4’üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 4’üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 4’üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 4’üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 4’üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 4’üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 4’üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 4’üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.