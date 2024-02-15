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Kova burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta Kova burcu için çok güzel bir hafta olacak. Güneş, Merkür ve dolunay maddi konuları ön plana çıkaracak. Venüs ve mars ise aşk ve ilişkilerde sizi mutlu edecek. Kendinize güvenin, değişime açık olun ve fırsatları değerlendirin. Ailenize ve sağlığınıza da dikkat edin.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 14:03
Kova burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Kova Burcu 19-25 Şubat haftalık burç yorumu

Duygu Demir: Sevgili Kovalar ve Yükselen Kovalar, bu hafta sizin için harika gelişmeler var. Pazartesi günü güneş balık burcuna giriyor ve maddi konulara daha çok odaklanıyorsunuz. Ama Venüs ve mars burcunuzda birlikte ilerliyor ve son yıllarda yaşadığınız zorlukları geride bıraktığınızı ve hak ettiğiniz ödülleri almaya başladığınızı fark ediyorsunuz. Kendinizi iyi hissediyor, görünümünüzü değiştirmek için cesur adımlar atıyor, çevrenizdeki insanların ilgisini ve sevgisini kazanıyorsunuz. Aşk hayatınızda da olumlu etkiler var. Sizi seven, beğenen, size yakın olmak isteyen kişilerle karşılaşıyorsunuz. Bu hafta boyunca sizi mutlu eden bir enerji var.

Maddi Durumunuz

Cuma günü Merkür balık burcuna geçiyor ve maddi konulara daha çok eğilmeye başlıyorsunuz. Gelirinizi nasıl artırabilir, kaynaklarınızı nasıl geliştirebilir, daha fazla para kazanabilirsiniz diye düşünüyorsunuz. Bu süreçte bir sistem kurmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca gökyüzünde kiron ve kuzey ay düğümü arasında olumlu bir açı var. Bu da hem ailenizle ve yakınlarınızla ilişkilerinizi iyileştirmenize hem de kendi hayatınız ve hedeflerinizle ilgili net ve anlamlı kararlar almanıza yardımcı oluyor. Zihninizdeki şüpheleri, korkuları, endişeleri aşmanızı sağlıyor. Kendinize daha iyi bakmanızı, kendinizi daha iyi ifade etmenizi, zihninizin daha güçlü ve sağlıklı olmasını destekliyor. Bu etkileri ben çok seviyorum. Nisan ayındaki tutulmanın habercisi gibi. Nisan ayında hayatınızda ve yakınlarınızda güzel değişiklikler yapacak, güçlü ve olumlu enerjilerle dolacaksınız. Bu da bir geçiş dönemi ya da bir hazırlık süreci gibi. Proje odaklı işlerde de fırsatlar yakalayacaksınız.

Sağlık Durumunuz

Ayın 24’ünde cumartesi günü saat 15:30’da başak burcunda bir dolunay olacak. Bu dolunay, finansal koşullarınız, ailenizin ortak kaynakları, krediler, vergiler, ödemeler gibi konularda daha detaylı hesap yapmanızı gerektirecek. Merkür sizin evinize gelip sizin maddi olarak destek olmanızı isteyebilir. Umut ettiğiniz bazı paralar, güvendiğiniz bazı şeyler gelmeyebilir. Bu durumda siz çözüm üretmeye çalışacaksınız. Hesap kitap yapacak, kurallara uyacak, kontrolü elinizde tutmaya çalışacaksınız. Akışa bırakmanız gereken yerler olabilir ama siz bunu yapmakta zorlanabilirsiniz. Aile içindeki sağlık konuları da gündeminize gelebilir. Bütün bunlarla ilgilenirken kendinize ve sevdiklerinize iyi bakmanız, onlara yardımcı olmanız gereken bir süreç olacak sevgili kova burçları.

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