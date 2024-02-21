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Kova burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta finansal konularda ciddi kararlar almanız, sosyal hayatınızda popüler olmanız, aile ve kariyerde gerginlikler yaşamanız, beklenmedik değişimlere uyum sağlamanız gerekebilir. Sevgili kova burçları, kendinize güvenin ve enerjinizi iyi kullanın.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 18:20
Kova burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Kova ve Yükselen Kova Burcu Haftalık Yorumu (26 Şubat- 3 Mart 2024)

Duygu Demir: Sevgili kova burçları, bu hafta sizi ilginç gelişmeler bekliyor. Finansal konularda bazı zorluklar yaşayabilir, daha ciddi ve sağlam kararlar vermeniz gerekebilir. Bu durum sizi endişelendirebilir. Bunun sebebi, Güneş, Merkür ve Satürn’ün balık burcunda, ikinci evinizde olması. Bu da finansal konulara yoğunlaştığınız, kararlar verdiğiniz, bazı engellerle mücadele ettiğiniz, zaman alıcı, konuşulması gereken, tekrar yapılandırılması gereken durumlarla karşılaştığınız anlamına geliyor. Para konusunda hak ettiğinizi almak istiyorsunuz.

Öte yandan, Venüs ve Mars birinci evinizde ilerliyor. Bu da sosyal hayatınızın canlı olduğu, daha popüler hissettiğiniz, görünür olduğunuz, davetlere katıldığınız, eğlendiğiniz bir dönem. Hayatınızda flörtler, aşklar, ilişkiler, görüşmeler açısından da olumlu enerjiler var. Ancak, bu hafta bazı gergin açılar da var. Pazartesi günü Mars ile Jüpiter arasında kare açı oluşacak. Bu da aile ilişkilerinizde ve evle ilgili para konularında gerginlik, çatışma, beklenmedik harcama olasılığını artırıyor. Cuma günü ise kariyeriniz, toplumdaki yeriniz, aileler arasındaki konularla ilgili sıkışıklık hissedebilir, kriz yönetimi yapmanız gerekebilir. Bu üç gün boyunca, kendiniz, dış görünüşünüz, yapmak istedikleriniz, evinizdeki koşullar, buradaki değişimlerle ilgili beklenmedik olaylar, durumlar, değişimler yaşayabilirsiniz. Bu değişimler hızlı ama kalıcı olmayabilir. Mesele daha çok sizden kaynaklanıyor. Kendi kararınız, kendi paranız, kendi yönünüz gibi. Ama biraz pürüzleri aşmak, beklenmedik olaylara uyum sağlamak, biraz daha esnek olmak gerekecek. Hafta boyunca yeni bir şeye başlamak yerine, elimizdekileri devam ettirmek daha mantıklı görünüyor. Sevgili kova burçları, haftanın enerjisini iyi değerlendirin.

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