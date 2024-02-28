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Kova burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta Kovalar, finansal konularda dikkatli olmalı, para harcamalarını kontrol etmeli ve dolandırıcılara karşı uyanık olmalı. Ayrıca ev ve aile hayatında gerginlikler yaşanabilir, Mars Uranüs karesi nedeniyle. Bu konuları sakin bir şekilde çözmeye çalışın.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 17:16
Kova burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Sevgili Kovalar ve Yükselen Kovalar

Duygu Demir: Sevgili Kovalar, bu hafta ilginç geçişlerle karşı karşıyayız. Gökyüzünde finansal konularda size pek güvenmiyorum. Bu hafta dikkatiniz dağınık olacak ve hızlıca para harcayabilirsiniz. Yatırımlarınızın detaylarını araştırmaya karmaşaya düşebilirsiniz. Para konusunda dağınık bir enerji olacak. Bu yüzden bilmediğiniz yerlere para harcamayın, ederinden fazla para verebilirsiniz. Anlaşmalara girmeyin, para konusunda el sıkışmayın. Cüzdanınıza dikkat edin, dolandırıcılık, kapkaççılar ve unutmalar olası.

Haftanın Genel Enerjisi

Hafta genelinde, özellikle 7 ile 10'u arasındaki süreçte, Mars Uranüs karesi olacak. Çok hareketli olmaya devam ediyorsunuz. Seyahatler, koşturmacalar, hareketler ve dinamik enerjiler var. Aile bireyleriyle, ev içinde, evle ilgili konularda, eşinizle ilişkinizde tartışmalar yaşayabilirsiniz. Evle ilgili, ev sahibiyle ilgili de olabilir. Bu evi değiştirmekle ilgili konular da olabilir. Biraz gergin enerjiler söz konusu. Yeni ortaya çıkan bir şey değil, birkaç aydır devam eden konunun devamı şeklinde olacaktır.

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