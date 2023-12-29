Kova ve Yükselen Kovalar, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor?

AYGÜL AYDIN: 2024 KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇ YORUMLARI

Kova ve Yükselen Kova Burcu yorumu 2024 Tutulmalar, Satürn, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek?

Sevgili Kovalar, 1-2 seneniz zor geçti. Kendinizi daha iyi ortaya koyduğunuz, yenilikler içerisinde olduğunuz bir zaman diliminde olacaksınız. Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu, 21 Nisan'da 22. derece Boğa burcunda gerçekleşecek 4. evinize denk gelecek ve muhtemelen bulunduğunuz evden mutlu değilseniz bir şekilde taşınma noktasına götürebilir. 26 Mayıs'ta Jüpiter, İkizler burcuna geçiyor 5. evinize denk geliyor. Aşk hayatınız, çocuklarla olan iletişim ve ilişkilerinizde büyük değşimlere de hazır olmalısınız. Şaşırtıcı bir şekilde sahne önünde oluyorsunuz, daha görünür oluyorsunuz, yaptığınız işler, duygusal dünyanız.. yeni bir değişim içerisine giriyorsunuz. 26 Mayıs'ta Jüpiter'in İkizler burcuna geçmesiyle birlikte 5. evinizde şansınızın arttığı bir zaman olacak.

Yılın en önemli tutulması, 25 Mart saat 10.13'te Terazi burcunda 5 derecede bir Ay Tutulması gerçekleşecek bir de 8 Nisan saat 21.18'de Koç burcunda 19. derecede bir Güneş Tutulması gerçekleşecek bu ikisi kariyerinizi ileri noktalara taşıyacak. İlk olarak bununla ilgili adımları bu yıl atacaksınız asıl 2025 de köklenecek. Önemli Tutulmalarda biri de 18 Eylül saat 05.45'te Balık burcunda 25. derecede bir Parçalı Ay Tutulması gerçekleşecek bu da kazançlarınızı arttıracak. Parasal anlamda beklediğiniz uzun süredir satamadığınız bir şey varsa, Eylül zamanlarında halledebilirsiniz. Evliliğiniz ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, bu sene bir sonlandırma söz konusu olacak.

Parasal ve maddi konularda özellikle Mayıs ayında, bir ev satışı ya da ev satın alma, başka birinin vasıtasıyla size sunulan bir kazanç önünüze gelebilir. Burada farklı gelişmeler farklı geçişler söz konusu olabilir. Yurt dışı ile ilgili işler yapmak için çok şanslı bir sene. Satürn 2024 boyunca Balık burcunda ilerliyor para evinize geçiş yapacak. Kazançlarınızı çok tutumlu bir şekilde harcayacağınız ve yatırım yapmak isteyeceğiniz, düzenli bir gelir edeceğiniz alanlar oluşturacaksınız. Bu yıl yatırımlarınızı daha güvenilir alanlara yapmalısınız çok fazla güven vermeyen yatırımlardan uzak durumanız gerekiyor. Bu yıl risk almamalısınız.

Aşk hayatınız ve duygusal dünyanız ile ilgili heyecan verici bir zaman ama, gelip geçici ilişkilere çok dikkat etmelisiniz. Özellikle Mayıs ve Temmuz ayında gelip geçici ilişkilere çok açık olabilirsiniz. Orada gelen kişilere karşı biraz daha dikkatli ve sorgulayıcı olun. Geçici ve yüzeysel ilişkilerden uzak durun. İş hayatınızda oldukça yorulmuş bir 2023'ten çıktınız. 21 Ocak'ta Plüton, Koca burcuna geçiyor bununla birlikte çok güç kazanacağınız ve gücünüzü ispat edebileceğiniz bir senenin ilk adımlarını atıyorsunuz. Özellikle Eylül ve Ekim arasında dikkat edin. Finansal ya da çok güvenmediğiniz insanlarla ilgili konulara daha temkinli olmalısınız.