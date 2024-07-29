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KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!

Kamu kurumlarına yapılacak memur alımları için beklenen tarihlerin açıklanması, KPSS adayları arasında heyecan yarattı. ÖSYM, KPSS 2024/1 ve KPSS 2024/2 tercih dönemlerine ilişkin detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:56
KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!

Bu yıl iki defa gerçekleştirilecek memur alımları kapsamında, KPSS 2024/1 ve KPSS 2024/2 tercihleriyle kamuya toplamda 5000 memur alımı yapılması planlanıyor. 2022 KPSS puanlarının kullanılacağı atamalarda, adaylar için belirlenen kontenjanlar, kurumların ihtiyaçlarına göre belirlenecek.

Kamu kurumlarına yapılacak atamalar için KPSS tercih kılavuzuna başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekecek:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Herhangi bir Sosyal Güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,
Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.

2022 KPSS PUANLARI KULLANILACAK

KPSS 2024 merkezi yerleştirmelerinde adayların 2022 yılında alınan KPSS puanları dikkate alınacak. Bu kapsamda, Lise mezunları için P94, Ön Lisans mezunları için P93 ve Lisans mezunları için P3 puan türlerinden puan almış olmak gerekecek.

 

KPSS TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU

KPSS puanı ile merkezi yerleştirme süreci ve takvimi netleşti. ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre, KPSS 2024/1 tercihleri Temmuz ayında, KPSS 2024/2 tercihleri ise Aralık ayında yapılacak.

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