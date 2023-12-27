KPSS 50-55-60 puanla üniversiteye personeller alınacak! Düşük puanla dev fırsat

ÇÜ yeni personel alımı gerçekleştireceği duyurusunu paylaştı. Üniversite bünyesinde KPSS 50 puan şartıyla personel alımı gerçekleştirecek.

KPSS 50-55-60 puanla üniversiteye personeller alınacak! Düşük puanla dev fırsat
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Çukurova Üniversitesi, yeni personel alımı yapma duyurusunu yayınladı ve bu kapsamda KPSS 50 puan şartını belirledi. Aralık ayının personel alım ilanlarına bir yenisini ekleyen üniversite, bu alımları gerçekleştirmek üzere harekete geçti. İlan, Çukurova Üniversitesi'nin resmi duyuru kanalları üzerinden paylaşıldı ve detaylarını içeriyor. İşte detaylar...

memur

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YENİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Çukurova Üniversitesi'nin yapacağı personel alımında adaylardan aranan başlıca şartlar arasında en az lise mezunu olma ve KPSS sınavında en az 50 puan elde etme zorunluluğu bulunuyor. Bu kriterler, adayların başvuru yapabilmesi için belirlenmiş asgari niteliklerdir. Duyuru, 19 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete üzerinden yayımlanarak başvuruların başladığını duyurdu. İşte diğer ayrıntılar...

çukurova üniversitesi

Çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev almak isteyen adaylar, bu personel alım ilanına lise, önlisans veya lisans mezunu olarak başvurabilecekler. Ancak, başvuruda bulunacak adayların belirtilen KPSS puan şartını sağlamış olmaları gerekiyor. Bu şart, başvuracak adayların sınavda belirli bir başarı düzeyine ulaşmış olmalarını ifade eder.

Personel alımları, sözleşmeli personel kadrosu içinde gerçekleşecek. Bu durum, başvuru yapan adayların çalışma koşulları ve istihdam statülerine dair önemli bir ayrıntıdır. Sözleşmeli personel statüsü, belirli bir süreliğine yapılan iş anlamına gelir ve adayların görev süreleri sözleşme ile belirlenir.

Bu duyuru, üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni personel alımları yapma amacını taşıyor. Bu kapsamda başvuru yapacak adaylar, belirtilen şartlara uygunluklarını kontrol ederek başvurularını gerçekleştirebilirler. Çukurova Üniversitesi'nin bu alımı, iş arayanlar ve kariyerlerine yeni bir ivme kazandırmak isteyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır.

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