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KPSS 60 puan ile o belediye 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı

Maden Belediyesi, 2024 yılı KPSS puanı ile farklı kadrolarda memur alımı yapacak. Mühendis ve ekonomist pozisyonları için 60 puan ile başvuru alınacak.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 12:59
KPSS 60 puan ile o belediye 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı

Elazığ'da yer alan Maden Belediyesi, 2024 yılı itibarıyla KPSS puanı ile memur alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Belediye, bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla mühendis ve ekonomist pozisyonlarına toplamda 2 kişilik kontenjan açtı. Bu pozisyonlar için başvurular belirlenen tarihler arasında yapılacak olup, adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Başvuruların nasıl yapılacağı, başvuru süreci ve gereken nitelikler hakkında tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz.

KPSS 60 puan ile o belediye 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı

BELEDİYE MEMUR ALIMI DETAYLARI

Maden Belediyesi, yayımladığı ilanla iki farklı kadroda memur alımı yapacağını duyurdu. Bu kadrolar:

  • Mühendis: 1 Kişi
  • Ekonomist: 1 Kişi

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Maden Belediyesi memur alımı için adaylardan genel ve özel bazı şartlar aranmaktadır. İşte detaylar:

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türk Vatandaşı Olmak: T.C. vatandaşı olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır.
  • Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak: Adayların kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir.
  • Adli Sicil Kaydı: Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesine göre, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak. Ayrıca affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan mahkum olmamak.
  • Askerlik Durumu: Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması veya askerlik çağına gelmemiş olması gerekmektedir. Askerlik çağına gelen adayların ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmaları şarttır.
  • Görevini Devamlı Yapmaya Engel Olmamak: Adayların, görevini sürekli olarak yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gerekmektedir.

KPSS 60 puan ile o belediye 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Maden Belediyesi'nin alım yapacağı pozisyonlar için özel başvuru şartları da belirlenmiştir:

  • KPSS Puanı: Adayların, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda ilgili unvan karşısında belirtilen asgari puanı almış olması gerekmektedir.
  • Sürücü Belgesi: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  • Kamu Kurumlarından Disiplinsizlik Nedeniyle Çıkarılmamış Olmak: Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Belediye memur alımı için başvurular 1 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve en geç 3 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar, başvurularını Camii Kebir Mahallesi Mustafa Keser Caddesi Belediye Hizmet Binası No/5 adresindeki Maden Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapabileceklerdir. Ancak, geciken postalardan belediye sorumlu tutulmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Başvuru sürecinde adaylardan aşağıdaki belgeler talep edilecektir:

  • Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi
  • Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi
  • KPSS sonuç belgesi
  • Sürücü belgesi fotokopisi
  • Adli sicil kaydı
  • Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
  • 2 adet vesikalık fotoğraf

SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?

Başvuruların sona ermesinin ardından, başvuru şartlarını sağlayan adaylar değerlendirilerek sözlü sınav veya mülakata davet edilecektir. Başvuru sonuçları ve mülakat tarihlerine ilişkin bilgiler, Maden Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Maden Belediyesi’nde memur olarak görev almak isteyen adayların başvuru sürecini kaçırmaması ve gerekli şartları taşıdığına emin olması gerekmektedir. Başvuruların zamanında yapılması ve istenilen belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından büyük önem taşımaktadır.

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