KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ), yeni işçi alımı ilanını yayımladı. 51 farklı şehirde gerçekleştirilecek alımlar için kontenjan dağılımı belli oldu. TEİAŞ, büro işçisi, tekniker ve teknisyen pozisyonlarında toplamda 240 işçi alımı yapacak. Lise ve ön lisans mezunlarının başvurabileceği ilan, İŞKUR üzerinden yürütülecek. Peki, alımların detayları nedir? İşte, başvuru şartları ve ilan detayları.







TEİAŞ tarafından yayımlanan ilana göre farklı kadrolarda toplamda 240 kamu işçisi alınacak. Bu alımlar sürekli işçi statüsünde gerçekleştirilecektir. Alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar şu şekildedir:



5 Harita Teknikeri

18 Elektronik Teknikeri

217 Elektrik Teknikeri

ALAN VE ŞEHRE GÖRE KONTENJANLAR

TEİAŞ'ın işçi alımı ilanında kontenjanlar alan ve şehre göre dağıtılmıştır. Adayların, ilan detaylarında belirtilen kontenjanlara göre başvurularını yapmaları gerekmektedir.









BAŞVURU ŞARTLARI

TEİAŞ ve TÜSEB personel alımında adaylardan genel olarak şu şartlar aranacaktır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

18 yaşını tamamlamış olmak

İlgili kontenjanlara başvuruların ön lisans mezunlarından alınacağı belirtilmiştir. Adayların ilgili ön lisans tekniker alanlarından mezun olmaları gerekmektedir.



KPSS ŞARTI

Başvurular için 2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir. Talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanarak açık iş sayısının dört katı aday belirlenecektir. Öncelik hakkına sahip olan adaylar ise talep şartlarına uygun olmaları durumunda, başvuru tarihine göre listelenecek ve sözlü sınava davet edilecektir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını sadece İŞKUR üzerinden gerçekleştireceklerdir. Başvurular 5 - 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların belirtilen şartları sağlamaları ve başvurularını 4 iş günü içerisinde tamamlamaları gerekmektedir.

İlgili ilana başvuru yapacak adayların, başvurularını 5 - 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlamaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularını BURADAKİadres üzerinden gerçekleştirebilirler.

