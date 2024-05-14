KPSS 60 puan yeterli! TİKA personel alımı başvuru şartları belli oldu

TİKA yeni personel alımlarını başlattı! Başvuru şartları açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TİKA PERSONEL ALIMLARI

İş arayan adaylar internet üzerinden yayımlanan ilanları araştırmaya devam ediyor. TİKA tarafından yapılan son duyurulara göre kurum bünyesine Temizlik Yemekhane Servis Elemanı ve Şoför alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesini taşıması, 657 sayılı Kanun 40. maddesini taşıması, 35 yaşını doldurmamış olması, emeklilik ya da yaşlılık maaşı almıyor olması, güvenlik ve arşiv soruşturmalarının olumlu sonuçlanması, herhangi bir kamu kurumunda 4B'li olarak çalışmaması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması,





2022 KPSS puanının en az 60 olması gerekiyor. Destek Personeli kadrosuna başvuru yapacak adayların lise ya da dengi mezunu olması, bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmaya engel bir hastalığı olmaması, gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışabilmesi şartlarının taşınması gerekiyor. Şoför kadrosuna başvuru yapacak adayların lise ve dengi mezunu olması, D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olması, en az 1 sene geçerliliği olan psikoteknik belgesine sahip olması, sürücü belgesine en az 2 senedir sahip olması, seyahat ya da arazide çalışmaya uygun olması, gece ve gündüz, iç ve dış mekanda çalışma sistemine uygun olması şartlarını taşıması gerekiyor. Başvurular 7 Mayıs ile 21 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden online olarak yapılabilecek.