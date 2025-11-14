KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Datça ve Çeşme'den KPSS 65 Puanla Memur Alımı Duyurusu

Ege'nin önde gelen turizm merkezlerinden Muğla Datça Belediyesi ve İzmir Çeşme Belediyesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında farklı kadrolarda memur alımı yapacağını açıkladı. İlanlara göre Veteriner Hekim, İnşaat Mühendisi ve Teknisyen kadroları için başvurular Aralık 2025'te başlayacak.

Genel Bilgi

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının geçerli olduğu dönemde, özellikle turistik bölgelerdeki belediyeler teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. KPSS (B) grubu puan türleriyle atanma hedefleyen adaylar için Datça ve Çeşme ilanları yılın son fırsatları arasında yer alıyor.

Datça Belediyesi: KPSS P3 ile Veteriner Hekim

Datça Belediyesi, Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SH) içinde 5. dereceli 1 (bir) adet Veteriner Hekim

- Eğitim: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Veteriner programından mezun olmak.

- Ehliyet: En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

- KPSS: 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girilmiş ve P3 puan türünden en az 65 puan alınmış olmak.

Çeşme Belediyesi: İnşaat Mühendisi ve Teknisyen Alımı

Çeşme Belediyesi, Teknik Hizmetler Sınıfı (TH) kapsamında iki farklı unvanda toplam 2 (iki) memur alımı yapacak. Alımlar için belirlenen taban puanlar 65 ve 70 olarak açıklandı.

Mühendis (İnşaat) Kadrosu

- Kadro Adedi: 1 (5. derece)

- Nitelik: Lisans düzeyinde İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

- Ehliyet: En az (B) sınıfı sürücü belgesi.

- KPSS Şartı: P3 puan türünden en az 65 puan.

Teknisyen Kadrosu

- Kadro Adedi: 1 (9. derece)

- Nitelik: Ortaöğretim kurumlarının (Liselerin) Bilişim Teknolojileri, Web Tasarım veya Web Programcılığı bölümlerinden mezun olmak.

- Ehliyet: En az (B) sınıfı sürücü belgesi.

- KPSS Şartı: P94 puan türünden en az 70 puan.

Başvuru Genel Şartları

Her iki belediyenin alımı için adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor. Bu şartlar arasında:

- Türk vatandaşı olmak

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

- Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muaf statüde bulunmak

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığına sahip olmamak

Başvuru Tarihleri ve Yöntemleri

Adayların başvuru tarihlerini ve yöntemlerini dikkatle takip etmeleri gerekiyor. Belediyeler için başvuru koşulları ve tarihler şöyle belirlenmiştir:

Datça Belediyesi Başvuruları (Veteriner Hekim)

- Başvuru Tarihleri: 17 Aralık 2025 – 19 Aralık 2025 (Mesai saatleri 08:30-17:30 arası)

- Başvuru Yeri (Şahsen/Posta): Datça Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (İskele Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No:1 Datça/MUĞLA)

- E-posta ile Başvuru: [email protected] adresine belgeler eklenerek başvuru yapılabilecektir.

Çeşme Belediyesi Başvuruları (Mühendis ve Teknisyen)

- Başvuru Tarihleri: 23 Aralık 2025 – 25 Aralık 2025 (Mesai saatleri 08:30 – 17:30 arası)

- Başvuru Yeri (Şahsen/Posta): Çeşme Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (İsmet İnönü Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 Çeşme/İZMİR)

- E-posta ile Başvuru: [email protected] adresine belgeler eklenerek müracaat edilebilecektir.

İlanlara başvuracak adayların, belirtilen tarih ve koşullara uyduğundan emin olmaları ve gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamaları önem taşıyor.