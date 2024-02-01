KPSS 65 Puanla Hazine ve Maliye Bakanlığına Memur Olma Fırsatı! 700 Boş Pozisyon İçin Başvurular Başladı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, farklı unvanlarda 700 memur alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık, KPSS puanı esas alınarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla personel eksikliğini gidermeyi planlıyor. Başvuru şartları, KPSS detayı ve ilan tarihleri haberimizde.

KPSS 65 Puanla Hazine ve Maliye Bakanlığına Memur Olma Fırsatı! 700 Boş Pozisyon İçin Başvurular Başladı!
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 700 Memur Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bakanlık bünyesinde çalıştırmak üzere 700 memur alımı yapacak. Alım, vergi müfettiş yardımcısı ve defterdarlık uzman yardımcısı unvanları için gerçekleştirilecek. Adaylar, KPSS puanı ile katılacakları yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları durumunda bakanlıkta göreve başlayabilecekler.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 700 Memur Alımı Kontenjanları:

personel alımı

- 300 Vergi Müfettiş Yardımcısı

- 400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 700 Memur Alımı Başvuru Şartları:

Adaylardan aranan genel şartlar şunlar:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Kamu haklarından mahrum olmamak

- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek

- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 700 Memur Alımı Özel şartlar ise şunlar:

- Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlu olmak)

- 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS’den en az 65 puan almış olmak

- Alım yapılacak unvanlara uygun lisans mezunu olmak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 700 Memur Alımı Başvuru Tarihleri:

- Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı Başvuru Tarihleri: 12 - 23 Şubat 2024

- Defterdarlık Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru Tarihleri: 4 - 15 Mart 2024

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