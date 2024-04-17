KPSS 65 puanla memur olma şansı! Gelir İdaresi Başkanlığı 38 ilde memur alımı yapacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılı memur alım ilanını resmi web sitesinde duyurdu. Adaylar için beklenen haber, Gelir Uzman Yardımcılığı pozisyonları için 1271 kişilik bir kontenjanın açıldığını müjdeliyor. Giriş sınavı ile gerçekleştirilecek olan bu alımlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanlarına göre yapılacak ve adaylar Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki müdürlüklere atanacak. KPSS puan dağılımı, şehirlere göre atama detayları, başvuru tarihleri ve diğer önemli bilgiler ilanın devamında yer alıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın memur alımı için ön başvurular bugün itibarıyla başlamış bulunmaktadır ve 10 gün boyunca devam edecektir. Başvuru koşullarını karşılayan adaylar, belirtilen süre zarfında başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvuru İçin Önemli Tarihler

Başvuru Açılış Tarihi: 15 Nisan 2024

Başvuru Kapanış Tarihi: 25 Nisan 2024

Nihai Başvuru Dönemi: 10 - 16 Mayıs 2024

Son Başvuru Fırsatı: 23 Mayıs 2024

Başvuru Yapılacak Web Adresi: Gelir İdaresi Sınav Portalı

Gelir Uzman Yardımcılığı İçin Türkiye Genelinde Kontenjan Dağılımı Açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı, ülke genelinde 38 farklı şehirde Gelir Uzman Yardımcısı pozisyonları için toplam 1271 kişilik bir alım yapacağını duyurdu. İşte, bu alımların yapılacağı şehirler ve kontenjan dağılımı:

38 Şehirdeki Kontenjanlar:

Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Antalya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Osmaniye, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli

Belirtilen şehirlerdeki müdürlüklere atanacak olan Gelir Uzman Yardımcısı kadroları için kontenjanlar belirlenmiştir.



















Gelir Uzman Yardımcılığı Başvuru Kriterleri

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Gelir Uzman Yardımcısı pozisyonları için adaylarda aranan genel nitelikler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine uygunluk gerektirir. Ayrıca, KPSS puanı, eğitim düzeyi ve yaş gibi özel şartlar da bulunmaktadır.

KPSS Puanı Gerekliliği Güncellendi!

Önceki alım dönemlerinde minimum 70 KPSS puanı şartı aranırken, son yapılan alımlarda bu baraj 65 puana indirilmiştir.

2024 yılında yapılacak Gelir Uzman Yardımcısı alımı için, adayların 2022 veya 2023 yıllarında gerçekleştirilen KPSS A Grubu sınavlarından KPSSP48 puan türünde en az 65 puan almış olmaları beklenmektedir.

Yaş Sınırı Nedir?

2024 yılında gerçekleştirilecek memur alımında, adayların 35 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir. Başvurular, 01.01.1989 veya sonrasında doğan bireyler tarafından yapılabilecektir.

Eğitim Şartları Nelerdir?

Adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri gibi en az dört yıllık lisans programları sunan eğitim kurumlarından mezun olmaları ya da bu fakültelere denkliği resmi olarak tanınmış diğer dört yıllık yükseköğretim kurumlarını bitirmiş olmaları şarttır.