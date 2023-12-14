KPSS 65 puanla üniversiteye personel alımı! Kadrolar açıklandı

Yılın bitmesine sayılı günler kala iş arayan vatandaşın umut ışığı olan istihdam haberi bu kez de o üniversite tarafından yapıldı. Detaylar haberimizde…







KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 58 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personel alımı yapacağını duyurdu. Resmî Gazete'de yayımlanan duyuruya göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, idari personel, koruma ve güvenlik personeli ile destek personeli (aşçılar, mutfak yardımcıları, temizlik ve kafeterya servis personeli, temizlikçi) unvanlarında sözleşmeli personel alımı yapacak. Bugünden (11 Aralık) itibaren başvuruları kabul etmeye başlayacağı kaydedildi.

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin tercih edilen pozisyon için tüm şartları karşılaması gerekmektedir.

Erkek adayların askerlik ile bağlantısının bulunmaması gerekmektedir. (Askerlik hizmetinin sona ermesi, muafiyeti veya ertelenmesi)

Adayın çalışmaya uygun olması ve arşiv ve güvenlik kontrollerinin olumlu olması durumunda sözleşme imzalanacaktır.

Herhangi bir nedenle kamu görevinden ayrılanlar başvuruda bulunamaz. Adaylar sosyal güvenlik kurumlarından aylık veya yaşlılık aylığı alamazlar.

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kişi unvanının gerektirdiği faaliyetleri veya nöbet/vardiyalı çalışmayı yapmasına engel olacak bir hastalığa sahip olamaz.

KPSS Sınavı (Grup B) 2022; Lisans mezunları için KPSS P3 puan türü, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türü, ortaokul mezunları (lise ve dengi üniversite mezunları) için KPSS P94 puan türü dikkate alınır.

KONTENJAN DAĞILIMI

















BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ne personel alımına ilişkin başvuruların, istenen belgelerle birlikte 11 Aralık tarihine kadar doğrudan Üniversite İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'na (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İnsan Kaynakları Merkezi, Rektörlük Binası, Merkez/KIRŞEHİR) şahsi olarak yapılması gerekmektedir. Posta, faks, e-posta vb. Başka yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.