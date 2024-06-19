KPSS'den 60 puan alanın işi hazır! O kuruma memur alımı için başvurular açıldı

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YENİ MEMUR ALIMLARI

YÖK tarafından yapılan son duyurulara göre KPSS puan sıralamasına göre 15 Sözleşmeli Personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanun 48. maddesinde yer alan şartları taşıması gerekiyor. Genel şartlar kapsamında adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, görevini devamlı yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, emeklilik ya da malullük maaşı almıyor olması, 2022 KPSS puanının asgari düzeyde olması gerekiyor. 2 Destek Personeli alımına başvuru yapacak adayların ön lisans mezunu olması, erkek olması, E sınıfı sürücü belgesine sahip olması ve geçerliliği olan D sınıfı sürücü belgesine sahip olması, şoför olarak en az 1 sene çalışma deneyimine sahip olması, 35 yaşını doldurmamış olması, SRC2 ve psikoteknik belgesine sahip olması, 2022 KPSS puanının en az 60 olması, vardiyalı çalışma sistemine uygun olması gerekiyor. 1 Destek Personeli Aşçı kadrosuna başvuru yapacak adayların erkek olması, lise ve dengi mezunu olması, en az 1 sene tecrübesi olması, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı aşçılık ustalık ya da kalfalık belgesine sahip olması, ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olması, 35 yaşını doldurmamış olması, 2022 KPSS puanının en az 60 olması, vardiyalı çalışma sistemine uygun olması gerekiyor. 3 Büro Personeli alımına başvuru yapacak adayların Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ya da Uluslararası Ticaret ve Finansman lisans bölümlerinden mezun olması, 35 yaşını doldurmaması, 2022 KPSS puanının en az 75 olması gerekiyor.





3 Büro Personeli kadrosuna başvuru yapacak adayların Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik ön lisans bölümlerinden mezun olması, 35 yaşını doldurmamış olması, 2022 KPSS puanının en az 70 olması gerekiyor. 1 Tekniker kadrosuna başvuru yapacak adayların erkek olması, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Tasarım ve Kodlama, Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Radyo TV Yayımcılığı, Radyo ve TV Programcılığı, Televizyon Yapım ve Yönetimi, Radyo Televizyon Yayımcılığı, Radyo Televizyon Tekniği, Radyo Televizyon Teknolojisi, Film Yapım Teknikleri ön lisans bölümlerinden mezun olması, 35 yaşını doldurmamış olması, 2022 KPSS puanının 65 olması, alanında en az 5 sene deneyime sahip olması, seyahat engeli olmaması, vardiyalı çalışma sistemine uygun olması gerekiyor. 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adayların erkek olması, ön lisans mezunu olması, 35 yaşını doldurmamış olması, 170 cm boyundan kısa olmaması, boy uzunluğu son 2 rakamı ve kilo arasındaki farkın 15'ten fazla, 13'den az olmaması, Özel Güvenlik Temel Eğitimini tamamlamış olması, en az 1 sene süreyle geçerli silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması, vardiyalı çalışma sistemine uygun olması, KPSS puanının en az 60 olması gerekiyor. Sın başvuru tarihi 28 Haziran olan alımlar için başvurular Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde Numara 10 06800 Bilkent Çankaya Ankara adresine şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecek.