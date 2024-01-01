KPSS'den 60 puan alanlar yaşadı! SGK yılın son personel alımını yapıyor: Tek belge yetiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 46 personel alımı için başvuruları kabul edeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu İlan Sayfası'nda yayımlanan bilgilere göre, SGK, kadrosuna yeni personel katmak amacıyla alım sürecini başlatıyor. Detaylar haberimizde...

KPSS'den 60 puan alanlar yaşadı! SGK yılın son personel alımını yapıyor: Tek belge yetiyor
Yayın Tarihi:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu İlan Sayfası'nda yayımlanan duyuru ile 46 yeni personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

SGK Başkanlığı, programcı ve çözümleyici unvanlarında yapılacak olan personel alımı için başvuruları kabul edecek. Bu önemli alım süreci, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve diğer başvuru şartlarına tabi olacak.

İŞ ARAYANLARA SEVİNDİRİCİ HABER

KAMU İŞ İLAN

Alım sürecine başvuruda bulunacak adaylardan aranan şartlar şu şekilde:

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

2. Müracaat tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS (B) grubu sınavında en az 60 puan almış olmak.

4. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS'den asgari (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışırken, son bir yıl içinde sözleşme esaslarına aykırı hareket etmemiş olmak.

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

Başvurular, 29 Aralık - 12 Ocak tarihleri arasında E-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruların posta veya kargo yoluyla kabul edilmeyeceği vurgulanıyor.

Adaylar, başvurularını yapmadan önce ilgili kılavuza başvurarak tüm detayları inceleyebilirler. Alım sürecinde adayların sınava katılım şartlarını taşımadığı tespit edilirse sözlü sınava katılmalarına izin verilmeyecek.

Öne Çıkanlar
Yastık altında altınları olanlar durun! Altın kahini frene bastı: O tarihe kadar... Yastık altında altınları olanlar durun! Altın kahini frene bastı: O tarihe kadar...
RTÜK'ün durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar 3.bölüm bu hafta var mı, yok mu yayından mı kaldırıldı? Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 3.bölüm fragmanı RTÜK'ün durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar 3.bölüm bu hafta var mı, yok mu yayından mı kaldırıldı? Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 3.bölüm fragmanı
Ömer 38.bölüm bu hafta var mı, yok mu yayından mı kaldırıldı? Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Ömer 38. yeni bölüm fragmanı Ömer 38.bölüm bu hafta var mı, yok mu yayından mı kaldırıldı? Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Ömer 38. yeni bölüm fragmanı
Çok Okunanlar
Aile Bakanlığı boş kadro açtı! Yüzlerce kişiyi memur yapacak: Başvuru şartlarına dikkat! Aile Bakanlığı boş kadro açtı! Yüzlerce kişiyi memur yapacak: Başvuru şartlarına dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartsız memur alımını başlattı! Bu şartları sağlayan kadroyu kapacak Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartsız memur alımını başlattı! Bu şartları sağlayan kadroyu kapacak KPSS puanı olan da olmayan da başvurabilir! SGK dev personel alımı için start verdi KPSS puanı olan da olmayan da başvurabilir! SGK dev personel alımı için start verdi Tarım Bakanlığı başvuruları açtı! KPSS şartı dahi aranmadan memur alımı yapılacak Tarım Bakanlığı başvuruları açtı! KPSS şartı dahi aranmadan memur alımı yapılacak Ağızda çikolata şöleni yaşatan lezzet! Pudingli kek ile diğer tüm keklere veda edeceksiniz Ağızda çikolata şöleni yaşatan lezzet! Pudingli kek ile diğer tüm keklere veda edeceksiniz Maliye Bakanlığı'ndan sürpriz memur alımı! Bu bölümlerden mezun olan yaşadı: Yüksek maaşla işe alınacaklar Maliye Bakanlığı'ndan sürpriz memur alımı! Bu bölümlerden mezun olan yaşadı: Yüksek maaşla işe alınacaklar