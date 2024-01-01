KPSS'den 60 puan alanlar yaşadı! SGK yılın son personel alımını yapıyor: Tek belge yetiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu İlan Sayfası'nda yayımlanan duyuru ile 46 yeni personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

SGK Başkanlığı, programcı ve çözümleyici unvanlarında yapılacak olan personel alımı için başvuruları kabul edecek. Bu önemli alım süreci, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve diğer başvuru şartlarına tabi olacak.

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Alım sürecine başvuruda bulunacak adaylardan aranan şartlar şu şekilde:

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

2. Müracaat tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS (B) grubu sınavında en az 60 puan almış olmak.

4. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS'den asgari (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışırken, son bir yıl içinde sözleşme esaslarına aykırı hareket etmemiş olmak.

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

Başvurular, 29 Aralık - 12 Ocak tarihleri arasında E-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruların posta veya kargo yoluyla kabul edilmeyeceği vurgulanıyor.

Adaylar, başvurularını yapmadan önce ilgili kılavuza başvurarak tüm detayları inceleyebilirler. Alım sürecinde adayların sınava katılım şartlarını taşımadığı tespit edilirse sözlü sınava katılmalarına izin verilmeyecek.