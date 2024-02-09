KPSS'den 60 puan almak yeterli! O üniversitede yüksek maaşlı iş fırsatı sizi bekliyor!

Erciyes Üniversitesi, Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile büro personeli, psikolog, hemşire, dağlık personel, sağlık teknikeri ve destek personeli alanlarında toplam 31 yeni personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 1 Şubat itibarıyla başlayan başvurular, nitelikli adayların bu prestijli kurum bünyesinde görev alabilme fırsatını sunuyor.

Alımlar için genel şartlar arasında, Devlet Memurları Kanunu'nun belirttiği kriterlere uyum, akıl hastalığı bulunmaması, askerlik hizmetini yapmış veya muaf olma şartı yer alıyor. Ayrıca, sağlık durumu, emeklilik durumu, KPSS sınavına katılım ve başarının yanı sıra 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygunluk da aranan kriterler arasında bulunuyor.





Başvuruda bulunacak adaylar, ilgili pozisyonun öğrenim düzeyinden mezun olmalı, başvuru tarihi itibarıyla aranan niteliklere sahip olmalı ve belgelerini ibraz etmelidir. Ayrıca, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarının olumlu olması beklenmektedir.

Özellikle destek personeli pozisyonuna başvuracak adaylardan, yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim öğrencisi olarak kayıtlı olmama şartı aranmaktadır. Son başvuru tarihi olan 15 Şubat 2024 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma koşulu da adaylardan talep edilmektedir.

Erciyes Üniversitesi, bu personel alımı ile kurumunu daha da güçlendirmeyi ve nitelikli personel ile hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Başvuru sürecinde yer alan adaylar, üniversitenin çeşitli birimlerinde ve hastanelerinde görevlendirilecek, böylece eğitim, sağlık ve destek hizmetlerinde aktif rol alacaklardır.