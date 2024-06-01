KPSS derdi yaşamadan işe gireceksiniz! O kurumlarda işiniz hazır

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık alanında çalışma arzusunda olanlar için heyecan verici yeni iş olanakları sunmaktadır. Son duyuruya göre, ülke çapındaki hastane ve bakımevlerinde çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapılacaktır. Bu geniş çaplı istihdam hamlesi, sağlık sektörüne girmek isteyen pek çok aday için kapıları aralamaktadır. Bu alımların en dikkat çekici yanı, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gerektirmemesi ve en az ilkokul düzeyinde eğitim almış adayların başvurularının kabul edilmesidir. İŞKUR tarafından yapılan bu alım duyurusu, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine olanak tanımayı amaçlamaktadır. İşte 20-31 Mayıs tarihleri arasında alımı yapılacak pozisyonlar ve başvuru için gerekli şartlar...

İŞKUR, Türkiye'deki huzurevleri için personel alım sürecini yönetmektedir. Bu alımlar, çeşitli pozisyonlar için yapılmakta ve başvuru yapacaklar için süreç ve şartlar aşağıda belirtilmiştir.





Başvuru için Gerekenler:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Minimum ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak (belirli pozisyonlar için gerekli olan eğitim düzeyini karşılamak),

İŞKUR'da kayıtlı olmak ya da yeni kayıt yaptırmak,

Görevi yerine getirebilmek için sağlık sorunlarının olmaması,

Hastane ortamında sabırlı ve özverili çalışma becerisine sahip olmak,

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek,

Hastalar ile etkili iletişim kurabilme yeteneğine sahip olmak,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da muaf olmak.

Açık Pozisyon: Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

İZMİR / TORBALI

Açık Pozisyon Sayısı: 1

Son Başvuru Tarihi: 21.05.2024

Başvuru Referans No: 00008245083

İSTANBUL / MALTEPE

Açık Pozisyon Sayısı: 2

Son Başvuru Tarihi: 21.05.2024

Başvuru Referans No: 00008230362

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