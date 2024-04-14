KPSS, mülakat derdi olmadan iş fırsatı! O bakanlık duyurdu: Tek şart…

Personel alımı yapacak bakanlık ve kurumların detayları şu şekilde açıklandı;
Bakanlık ve kurumlar ile çalışan sayıları
Milli Eğitim Bakanlığı: 34 kişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 71 kişi
Dışişleri Bakanlığı: 35 kişi
Milli Savunma Bakanlığı: 82 kişi
Kültür ve Turizm Bakanlığı: 10 kişi
Ticaret Bakanlığı: 1 kişi
Orman Genel Müdürlüğü: 3 kişi
Yükseköğretim Kalite Kurulu: 24 kişi
İŞKUR: 86 kişi
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri: 47 kişi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü: 18 kişi
AFAD: 39 kişi
Savunma Sanayii Başkanlığı: 200 kişi
Başvuru Şartları
Personel alımına ilişkin başvuruların her bakanlığın resmi internet sitesinden yapılması gerekmektedir. Başvuru tarihini ayrıca tarafınıza bildirilecektir. Başvuruları kabul edilen adaylar belirlenen süre içerisinde mülakata katılacaklardır. Memurların maaşları ve mevcut durumları
Memur maaşları bağlı oldukları kuruma, pozisyonlarına ve hizmet yıllarına göre değişmektedir.
Enflasyona dayalı artışların ardından memurların asgari maaşı 34.215 TL'ye, memur emeklilerinin asgari maaşı ise 14.739 TL'ye yükseldi. Çalışan maaşları da işe alındıkları pozisyona göre değişmektedir.
Bakanlıklara personel alımları hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili bakanlıklara ait resmi internet sitelerine giriş yaparak geleceğinize yeni yönler verebilirsiniz..