KPSS, mülakat derdi olmadan iş fırsatı! O bakanlık duyurdu: Tek şart…

Personel alımı yapacak bakanlık ve kurumların detayları şu şekilde açıklandı;

Bakanlık ve kurumlar ile çalışan sayıları

Milli Eğitim Bakanlığı: 34 kişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 71 kişi

Dışişleri Bakanlığı: 35 kişi

Milli Savunma Bakanlığı: 82 kişi

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 10 kişi

Ticaret Bakanlığı: 1 kişi

Orman Genel Müdürlüğü: 3 kişi

Yükseköğretim Kalite Kurulu: 24 kişi

İŞKUR: 86 kişi

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri: 47 kişi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü: 18 kişi

AFAD: 39 kişi

Savunma Sanayii Başkanlığı: 200 kişi





Başvuru Şartları

Personel alımına ilişkin başvuruların her bakanlığın resmi internet sitesinden yapılması gerekmektedir. Başvuru tarihini ayrıca tarafınıza bildirilecektir. Başvuruları kabul edilen adaylar belirlenen süre içerisinde mülakata katılacaklardır. Memurların maaşları ve mevcut durumları

Memur maaşları bağlı oldukları kuruma, pozisyonlarına ve hizmet yıllarına göre değişmektedir.

Enflasyona dayalı artışların ardından memurların asgari maaşı 34.215 TL'ye, memur emeklilerinin asgari maaşı ise 14.739 TL'ye yükseldi. Çalışan maaşları da işe alındıkları pozisyona göre değişmektedir.

Bakanlıklara personel alımları hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili bakanlıklara ait resmi internet sitelerine giriş yaparak geleceğinize yeni yönler verebilirsiniz..