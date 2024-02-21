KPSS puanı 50 ve üzeri olanlar hemen başvurabilir! O üniversiteye en az lise mezunu personeller alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanı üzerine Mersin Üniversitesi bünyesinde çalışmak isteyenler adına açık kadrolar belirlendi. Mezuniyete bakılarak kontenjan bilgileri yayınlanırken şartlarda ise farklılık görülebilir.



MEZUNİYET DURUMUNA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

Lise Mezunu: 10 Hizmetli, 2 Şoför, 2 Hasta Bakımı ve Temizliği, 1 Teknisyen

Ön Lisans Mezunu: 6 Sağlık Teknikeri, 1 Tekniker

Lisans Mezunu: 1 Biolog, 1 Odyolog



BAŞVURU KOŞULLARI

-657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlara uygunluk

-TC vatandaşı olmak

-Kamu haklarından yararlanabilmek

-Görevini yapmasına engel sağlık sorunun bulunmaması

-Erkek adayların askerlikle ilişkisinin olmaması

-Güvenlik ve arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almak

-2022 KPSS'de lise için P94, ön lisans 93 ve lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almak





BAŞVURU TARİHİ

Üniversite üzerinde yapılacak başvurular 15 gün içerisinde yapılması gerekirken 20 Şubat ve 6 Mart tarihleri arasında olacağı bilgisi verildi. Başvuru işlemleri bizzat yapılması gerekiyor.

