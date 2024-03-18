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KPSS puanı olan başvuruya akın edecek! Dev memur alımı an itibarıyla başladı

2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına dayanarak, kamu kurumları yeni memur alımları için başvuru sürecini başlatıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da bu kapsamda memur alımına yönelik başvuruları kabul etmeye hazırlanıyor. İlgili tüm bilgiler ve başvuru sürecine dair ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 18.03.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 22:46
KPSS puanı olan başvuruya akın edecek! Dev memur alımı an itibarıyla başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), kadroda görevlendirmek üzere memur alımı için başvuruları kabul edecek. Adaylar, 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanlarına göre başvuruda bulunabilirler. Uzman yardımcısı pozisyonları için başvuru detayları ve süreci hakkında bilgi almak isteyenler, bu makalemizden faydalanabilirler.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere uygun olmaları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, askerlikle ilişiği bulunmamaları ve 35 yaş sınırını aşmamış olmaları şarttır. Bunun yanı sıra, 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavları’ndan 70 puan ya da daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR

EPDK bünyesindeki memur alımında, 9 kişi Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 4 kişi Endüstri veya İşletme Mühendisliği, 10 kişi Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili alt dallarından ve 2 kişi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita veya Geomatik Mühendisliği disiplinlerinden seçilecektir.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İŞ İLANI

15 Mart 2024 tarihinden itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ‘EPDK’ kadrolu pozisyonlar için memur alımına başvuruları kabul etmeye başlayacaktır. Adaylar, e-Devlet üzerinden şifreleriyle giriş yaparak, 22 Mart 2024 tarihine kadar online başvuru süreçlerini tamamlayabilirler

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