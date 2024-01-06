KPSS puanı olan lisans mezunlarına müjde! DHMİ personel alımı yapacak

DHMİ bünyesine toplam 29 personel alımı yapılacak! Başvuru şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DHMİ PERSONEL ALIMLARI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yapılan son duyuruya göre sözleşmeli personel alımları başlıyor. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, 18 yaşının tamamlanmış olması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, taksirli suçlar hariç ağır hapis ya da affa uğramış bile olsa devlet şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan hapis cezası almamış olmak, KPSS P3 puanının en az 70 olması şartlarını taşıması gerekiyor. Asistan Hava Trafik Kontrolör kadrosuna başvuru yapacak adayların fakülte ya da dört senelik yüksekokul mezunu olması, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı hükümlerince yetkili hastanelerden alınan Sınıf 3 Sağlık Sertifikası olması, hava yer ve yer yer sesli iletişimde yanlış anlama ve aksaklığa yol açacak belirgin aksan ya da lehçe, pelteklik, gizli kekemelik, aşırı heyecan gibi durumları olmaması,





son başvuru tarihi itibariyle son beş sene içinde YDS'den en az C düzeyinde puan alınması, geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olunması şartlarını taşıması gerekiyor. İlan kapsamında Adıyaman Havalimanı'na 2, Bingöl Havalimanı'na 1, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na 1, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na 2, İstanbul Atatürk Havalimanı'na 6, İstanbul Havalimanı'na 8, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na 1, Rize Artvin Havalimanı'na 1, Siirt Havalimanı'na 2, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 5 personel alınacak. Başvurular 31 Aralık tarihinde başlayacak 28 Ocak tarihine kadar e-Devlet sistemi Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Gerçeğe aykırı belge yükleyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Adaylar talep edilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını oluşturabilecek.