KPSS puanınız yoksa da başvurun! Şans yüzünüze gülecek

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra birimlerindeki Kur'an Eğitim merkezleri için öğretmen kadrosuna eklenecek 35 yeni isim, adayların yoğun ilgisini çekiyor. Sözlü mülakat yöntemiyle gerçekleştirilecek olan bu alımlar, başvuru süreçleri ve detayları ile adayların gündemini meşgul ediyor. İşte bu konuda bilinmesi gerekenler...





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öğretmen alım süreci hakkında duyurulan bilgilere göre, uygun şartları karşılayan adaylar, 31 Mayıs tarihine dek "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" web sitesi aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler.

Ankara'da gerçekleştirilecek olan sözlü sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında ilan edilecektir.