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KPSS şartı olmadan kamu personeli olabilirsiniz! Yüksek maaşla 57 personel alınacak

Kamuya 57 bin personel alımı yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 12:09
KPSS şartı olmadan kamu personeli olabilirsiniz! Yüksek maaşla 57 personel alınacak

KPSS şartıyla 57 bin memur alımı yapılacak! Başvuru şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

57 BİN MEMUR ALIMI

Yapılan son duyurulara göre Sağlık Bakanlığı bünyesine Doktor, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknisyeni gibi kadrolara 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Aynı zamanda Eti Maden, TÜBİTAK, TPAO, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KVKK, Türkşeker, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 

57 bin memur alımı yapılacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi, TİKA, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sayıştay ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurumlarına da birçok farklı kadro için personel alımı yapılacak. Adaylar başvuru şartlarıyla ilgili detayları kurumların resmi internet siteleri üzerinden öğrenebilirsiniz. Bazı kurumlar adaylardan KPSS şartı isterken bazı kurumlar bazı pozisyonlar için KPSS şartı aramıyor. Eğer iş arama sürecindeyseniz kurumların resmi internet siteleri üzerinden başvuru şartlarını öğrenerek anında başvurularınızı oluşturabilirsiniz! 

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