KPSS şartı tamamen kaldırıldı! Çok sayıda büro memuru ve mühendis alımı yapılacak
KPSS şartı aranmaksızın personel alımı gerçekleşecek. Hangi kurumda personel alımı olacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde.
Kamu kurumları bünyesi için daimi süreli işçi alımı yapılacaktır. Kaç daimi süreli işçi alımı olacak? Tüm detaylar haberimizde.
KPSS ŞARTI ARANMAKSIZIN PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞECEK!
Kamu kurum bünyesinde çalışmak üzere 3 çeşitli iş alanında 30 daimi süreli işçi alımı yapılacaktır.
10 teknik personel, 10 büro memur, 10 mühendis alımı gerçekleştirilecektir. Büyükşehir Belediyesi'ne istihdam sağlamak amacıyla Kamu hizmetlerine görevlendirme yapılacaktır. 26 Ocak 2024 tarihi dahilinde iş başvurusu yapılabilecektir. Ön başvuru için belge talebi bulunmamaktadır.
Büro memur alımı için:
En düşük lise mezunu olunmalıdır.
Tercih olarak SAP, EBYS programı biliniyor olunmalıdır.
B sürücü belgesi bulunmalıdır.
Erkeklerde askerlik engeli bulunmamalıdır.
Teknik personel alımı için:
Teknik lise/ Meslek Yüksekokulu mezunu olunmalıdır.
B sürücü belgesi bulunmalıdır.
Aktif araç kullanılmalıdır.
Mesleki yeterlilik belgesi bulunmalıdır.
30 yaşını geçmemiş olmalıdır.
Temel Office program bilmelidir.
Esnek mesai saatlerine sahip olunmalıdır.
Mühendislik için alım şartları:
Mühendislik mezunu olunmalıdır.
MS Office programını iyi derecede kullanıyor olmalıdır.
Raporlama/ sunum yeteneği bulunmalıdır.
B ehliyeti olmalıdır.
Aktif araç kullanmalıdır.
30 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir.