KPSS şartı yok, hemen işe başlatılacak! Bu kadrolarda işe girmek için son şans!

Belediyeler aracılığıyla yeni iş alımları yapılırken KPSS şartı olmaması ilgi odağı oldu. 11.400 TL maaş ile başlayarak İŞKUR yeni personel alımını yayınlandı. Hem memur hem de işçi pozisyonu için şartlar gerekmezler başvuru süreci detayları haberimizde yer almaktadır.

PERSONEL ALIMI YAPILACAK BELEDİYELER

· Mersin Yenişehir belediyesi

· Afyonkarahisar Ahmet Paşa belediyesi

· Balıkesir Erdek Belediyesi

· Trabzon Dernekpazarı belediyesi

· Erzurum Hınıs belediyesi

· Kastamonu Daday belediyesi

· Çorum İskilip belediyesi

· Bartın Amasra belediyesi





PERSONEL ALIM DETAYLARI

Belediyeler tarafından yapılacak alımlar farklı pozisyonlar üzerinden gerçekleşirken İŞKUR ya da belediye sitelerinden başvurular yapılabilir. Mülakatlar belediyelerin belirlediği durumlar üzerinden yazılı ya sa sözlü olarak yapılır. Sonuçlar olumlu olduğu durumlar adaylar belediyede görev yapmaktadır.