KPSS şartıyla memur alımı başladı! Puanı 50-55-60-65 olan başvuruya koşacak

KPSS 2024/1 memur seçme sınavının merkezi atama önceliklerine ilişkin ilk önemli süreç başlatıldı. Kadrolu, mülakatsız ve aynı zamanda net atama ile merkezi atamayla ilgili olarak kurum talepleri, başvuru ve tercih süreci, özellikle de adayların beklentileri hakkında detaylar haberimizde..

KPSS 2024/1'in ilk merkezi adaylık süreci başladı;

KPSS 2024/1 ile ilk merkezi atama süreci kapsamında kuruluşlar, almak istedikleri memur sayısına ilişkin gereksinimlerini online olarak sisteme girecek. Bu çerçevede KPSS 2024/1 merkez adaylık öncelik sürecinin ilk aşaması başladı. Tesisler taleplerini sisteme girmeye başladı. Tesis yerleştirme talebi bildirim süreci 24 Mayıs 2024'e kadar devam edecektir.

KPSS merkezi atama tercihi ne zaman?





KPSS'ye başvuran adaylar tercihlerini 11-18 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında yapabilecekler. Başvuru öncesi en önemli konu, birçok kurumdaki KPSS başvuru personelinin beklentilerinin yüksek olmasıdır.

Lise, Önlisans, Lisans Adayları Kontenjan Talepleri

Adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lise Önlisans ve Lisans mezunu olarak 2024 yılı 1. dönemdeki KPSS merkezi ataması kapsamında kadrolu atama kotasına ciddi bir ihtiyaç var.

Her ne kadar kamu sektöründe işe alım maliyet etkin olsa da, boş pozisyonların doldurulması hâlâ arzu edilen bir durumdur. Kamu kurumları ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda önemli rakamlara ulaşacaklarına inanan adaylar, bu atamanın önemli bir adım olduğunu ve uzun yıllardır devam eden düşük kontenjanın bu dönemde daha da artacağını ifade edildi.