KPSS şartıyla üniversiteye personel alımı! Onlarca kadroda yüksek maaşlı iş imkanı

Üniversite 144 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE BÜNYESİNE PERSONEL ALIMI

Erciyes Üniversitesi tarafından yapılan son duyurulara göre üniversite bünyesine 144 personel alımı yapılacak. Lise mezunu 30 Hemşire, 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 41 Destek Personeli; Ön lisans mezunu 1 Büro Personeli, 38 Sağlık Teknikeri, 4 Koruma ve Güvenlik Görevlisi; Lisans mezunu 9 Büro Personeli, 1 Mühendis, 1 Biyolog, 1 Diyetisyen, 12 Hemşire alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, herhangi bir suç hükmü olması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, güvenlik ve arşiv soruşturmalarının olumlu sonuçlanması,





2022 KPSS puanının en az 60 olması gerekiyor. Destek Personeli kadrosu için adaylar açık ve kapalı alan temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi işlemler, bahçe bakım ve düzenleme, dağıtım ve taşıma görevlerini üstlenecek. İlgili ilanda adaylardan sertifika şartı aranmayacak. Adayların vardiyalı olarak çalışmaya hem sağlık hem sosyal durumlarının müsait olması gerekiyor. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için adayların özel güvenlik kimlik kartına sahip olmaları, boy ve kilo durumları sağlık raporları ibraz etmeleri gerekiyor. Başvurular 16 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/erciyes-universitesi-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek.