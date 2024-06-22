KPSS şartsız 251 kamu işçisi alımı yapılacak! Kadro ve başvuru şartları açıklandı

Elektrik Üretim A.Ş, çeşitli müdürlüklerde istihdam etmek üzere 251 kamu personeli alacağını duyurdu. 20 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan ilanla, şirketin personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Adaylar, bu fırsattan yalnızca İŞKUR üzerinden yararlanabilecekler. EÜAŞ'nin açıkladığı yeni iş ilanına göre, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 251 kamu çalışanı alınacak. Bu alım içerisinde;

238 sürekli işçi,

5 engelli işçi,

8 eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan (TMY) işçi,

yer alacak şekilde bir dağılım söz konusu olacaktır.

EÜAŞ'nin yayımladığı iş ilanına göre, şu mesleki alanlarda toplam 251 personel alınacaktır:

121 Makine Teknisyeni,

98 Elektrik Teknisyeni,

7 Elektronik Teknisyeni,

12 Kimya Teknisyeni,

5 Büro İşçisi (Engelli),

8 Teknisyen (Eski Hükümlü/TMY).





Alım Yapılacak Müdürlükler

18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü,

Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü,

İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü,

Tekirdağ Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü,

Adana ve Yöresi Hidroelektrik Santralleri İşletme Müdürlüğü,

Atatürk Hidroelektrik Santrali İşletme Müdürlüğü,

Demirköprü Hidroelektrik Santrali İşletme Müdürlüğü,

Gökçekaya Hidroelektrik Santrali İşletme Müdürlüğü,

Hirfanlı ve Yöresi Hidroelektrik Santralleri İşletme Müdürlüğü,

Karakaya Hidroelektrik Santrali İşletme Müdürlüğü,

Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali İşletme Müdürlüğü,

Sarıyar Hasan Polatkan Hidroelektrik Santrali İşletme Müdürlüğü,

Doğu Karadeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğü (Deriner HES).

Bu kontenjanlar ve müdürlükler, EÜAŞ'nin personel ihtiyacını karşılamak üzere belirlenmiştir.

EÜAŞ'nin personel alımı için adayların, Kamu İşçi Alımı Yönetmeliği'nin 4. maddesinde sıralanan genel şartlara uygun olmaları, ilan edilen eğitim düzeyi ve bölüm şartlarını karşılamaları, varsa Öncelik Belgesine sahip olmaları, tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık durumunda olmaları, 18 ile 35 yaş aralığında bulunmaları gerekmektedir.

Özel Mesleki Şartlar

Makine Teknisyeni için: İlgili lise veya dengi okulların Makine ve ilgili alt dallarından mezun olmak.

Elektrik Teknisyeni için: Elektrik ve ilgili alt dallarından mezun olmak.

Elektronik Teknisyeni için: Elektronik ve ilgili alt dallarından mezun olmak.

Kimya Teknisyeni için: Kimya veya Kimya Teknolojisi bölümünden mezun olmak.

Büro İşçisi (Engelli) için: Lise veya dengi okul mezunu olmak.

Teknisyen (Eski Hükümlü/TMY) için: İlgili teknik lise veya meslek lisesi bölümlerinden mezun olmak.

EÜAŞ'nin işe alım süreci Haziran ayı içerisinde gerçekleşecek ve başvurular yalnızca İŞKUR kanalıyla kabul edilecek. Adayların, belirtilen niteliklere uygun olduklarından emin olmaları gerekiyor. Başvurular, elektronik olarak ya da İŞKUR ofislerine şahsen yapılabilecek.



Başvuru dönemi: 26 Haziran'dan 1 Temmuz 2024'e kadar sürecektir.