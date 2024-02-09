KPSS’siz personel alımı ilanı yayımlandı: EGM Polisevi kadın/erkek 18-52 yaş arası yüksek maaşla işe alacak!

EGM 10 Kamu İşçisi Alacak! Başvuru Şartları Neler?: KPSS’siz Kamu İşçisi Alımı İlanı Yayınlandı! İşte Detaylar

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kamu işçisi alımı için ilan yayınladı. İŞKUR üzerinden duyurulan ilana göre, EGM bünyesinde daimi ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 10 servis elemanı (garson) alınacak. Alınacak personel, Çanakkale Polisevi Müdürlüğü İşletmesi’nde görev yapacak. Başvuru yapmak isteyen adayların belirtilen şartları taşımaları ve belirtilen süre içinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.





EGM POLİSEVİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI



EGM’nin kamu işçisi alımı ilanı, 10 kişilik kadro ile gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, kadın ve erkek adaylar arasından servis elemanı (garson) alımı yapılacak. Alım yapılacak kurum, İl Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Polisevi Müdürlüğü İşletmesi olarak belirlendi. İşveren statüsü ise kamu olarak açıklandı. Çalışma şekli ise daimi ve tam zamanlı olarak duyuruldu.

EGM POLİSEVİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR üzerinden yayınlanan kamu işçisi alımı ilanı için adaylardan genel ve özel olarak bazı şartlar aranıyor. Genel başvuru şartları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

18 yaşını tamamlamış olmak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

Özel başvuru şartları ise şöyle:

En az ilkokul, en fazla ön lisans mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir belge sunmak

Adli sicil belgesi sunmak

Servis elemanı (garson) mesleğinde 1 yıl deneyime sahip olmak (adı geçen servis elemanı-garson meslek koduyla talep edilen deneyim süresi kadar SGK’da kayıtlı prim gününe sahip olduğunu SGK dökümü ile belgelemek)

EGM POLİSEVİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

EGM’nin kamu işçisi alımı ilanı için başvurular, 8 - 12 Şubat 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar, başvuru adresi olarak BURADAKİlinki kullanacaklar. İş ilanı numarası ise 00008074739 olarak belirtildi. Başvuru süreci sonunda, adaylar arasından kura çekimi yapılacak ve kura sonucuna göre mülakata girmeye hak kazananlar belirlenecek. Mülakat tarihi, yeri ve saati ise daha sonra duyurulacak.

EGM kamu işçisi alımı 2024: EGM, 2024 yılında KPSS şartı aranmadan 10 servis elemanı (garson) alımı yapacak. Başvurular 8 - 12 Şubat 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.



EGM servis elemanı alımı şartları: EGM servis elemanı alımı için adaylardan Türk vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, sağlık sorunu olmamak, suç hükümlülüğü olmamak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, en az ilkokul en fazla ön lisans mezunu olmak, adli sicil belgesi sunmak, servis elemanı mesleğinde 1 yıl deneyimli olmak ve SGK dökümü ile belgelemek gibi şartlar aranıyor.

EGM servis elemanı alımı başvuru adresi: EGM servis elemanı alımı için başvuru adresi https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx linkidir. İş ilanı numarası 00008074739’dur.

EGM servis elemanı alımı kura ve mülakat: EGM servis elemanı alımı için başvuru yapan adaylar arasından kura çekimi yapılacak ve kura sonucuna göre mülakata girmeye hak kazananlar belirlenecek. Mülakat tarihi, yeri ve saati ise daha sonra duyurulacak.