DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.771.588,98 0,12%

Kraliçenin Adını Taşıyan Efteni Gölü Yenileniyor

Düzce'nin Gölyaka'daki Efteni Gölü'nde çevre düzenleme, sazlık temizliği ve engelsiz alan projesiyle ekolojik denge korunup doğa turizmi güçlendirilecek.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:00
Kraliçenin Adını Taşıyan Efteni Gölü Yenileniyor

Kraliçenin adını taşıyan Efteni Gölü yeni yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yer alan ve göçmen kuşların önemli mola noktalarından biri olan Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasınde çevre düzenleme ve iyileştirme çalışmaları sürüyor. Bölge, sahip olduğu habitat çeşitliliği ve zengin kuş popülasyonuyla dikkat çekiyor.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor

İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında, gölün ekolojik dengesini korumaya yönelik sazlık alanlarda temizlik çalışmaları yürütülüyor. Ekipler, hem koruma hem de alanın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenlemeleri titizlikle gerçekleştiriyor.

Ekolojik değer ve nadir türler

Efteni Gölü, bünyesinde barındırdığı 150’den fazla kuş türü ile bölgenin en önemli sulak alanlarından biri konumunda. İsmini Bizans kraliçesi Eftelyadan aldığı rivayet edilen göl; sazlık alanları, bataklıkları ve çamur düzlükleri gibi farklı ekolojik habitatlarıyla Türkiye’de ender görülen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki türlere ev sahipliği yapıyor.

Turizm potansiyeli ve erişilebilirlik

Nilüfer çiçekleri ve zengin bitki örtüsüyle özellikle sonbahar aylarında ayrı bir görsel zenginlik sunan Efteni Gölü, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte gölün doğa turizminde daha etkin bir rol oynaması ve ziyaretçilere daha konforlu bir ortam sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda sürdürülen projelerden biri de ziyaretçilerin erişimini kolaylaştıracak engelsiz alan projesi.

Kraliçenin adını taşıyan Efteni Gölü, ziyaretçilerini yeni yüzüyle karşılayacak

Kraliçenin adını taşıyan Efteni Gölü, ziyaretçilerini yeni yüzüyle karşılayacak

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı Emniyet Müdürü Göksel Önder Narkotik Ekiplerini Yerinde İnceledi
2
Kraliçenin Adını Taşıyan Efteni Gölü Yenileniyor
3
Çayırova'da Vaaz Sırasında İçeri Giren Pitbull Sonrası Cami Dezenfekte Edildi
4
Hatay’da Emre Örer’den Depremzedelere 8 Bin Ücretsiz Deneme Kitapçığı
5
Eskişehir'de Tasmalı Köpek Üç Sokak Köpeğinin Arasında Kaldı
6
Efteni Gölü Yenileniyor: 150’den Fazla Kuş Türü İçin Engelsiz Alan
7
Adana'da kargocu paketi aracından inmeden bahçeye fırlattı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025