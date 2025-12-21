Kraliçenin Adını Taşıyan Efteni Gölü Yenileniyor

Kraliçenin adını taşıyan Efteni Gölü yeni yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yer alan ve göçmen kuşların önemli mola noktalarından biri olan Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasınde çevre düzenleme ve iyileştirme çalışmaları sürüyor. Bölge, sahip olduğu habitat çeşitliliği ve zengin kuş popülasyonuyla dikkat çekiyor.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor

İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında, gölün ekolojik dengesini korumaya yönelik sazlık alanlarda temizlik çalışmaları yürütülüyor. Ekipler, hem koruma hem de alanın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenlemeleri titizlikle gerçekleştiriyor.

Ekolojik değer ve nadir türler

Efteni Gölü, bünyesinde barındırdığı 150’den fazla kuş türü ile bölgenin en önemli sulak alanlarından biri konumunda. İsmini Bizans kraliçesi Eftelyadan aldığı rivayet edilen göl; sazlık alanları, bataklıkları ve çamur düzlükleri gibi farklı ekolojik habitatlarıyla Türkiye’de ender görülen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki türlere ev sahipliği yapıyor.

Turizm potansiyeli ve erişilebilirlik

Nilüfer çiçekleri ve zengin bitki örtüsüyle özellikle sonbahar aylarında ayrı bir görsel zenginlik sunan Efteni Gölü, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte gölün doğa turizminde daha etkin bir rol oynaması ve ziyaretçilere daha konforlu bir ortam sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda sürdürülen projelerden biri de ziyaretçilerin erişimini kolaylaştıracak engelsiz alan projesi.

Kraliçenin adını taşıyan Efteni Gölü, ziyaretçilerini yeni yüzüyle karşılayacak