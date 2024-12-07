Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Kredi Kartı ile Sigara Alımları Artık Dikkatle Yapılmalı

Son zamanlarda sigara fiyatlarının artış göstermesiyle birlikte, kredi kartı ile sigara alımlarında karşılaşılan ek komisyon ücretleri tiryakilerin tepkisini çekiyor. Uzmanlar, bu konuda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Yasa Dışında Uygulamalar ve Cezalar

Hukukçu Buket Nurşah Tekışık, Bankacılık ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında tütün ürünlerine uygulanan kredi kartı komisyonlarının yasak olduğunu ifade etti. “Bu yasa, üye iş yerlerinin kredi kartı kullanımı dolayısıyla müşterilerinden ek ücret talep etmesini yasaklıyor. Ancak Türkiye'de bu uygulamanın ihmal edildiği açıkça ortada,” dedi. Ayrıca, Kredi kartı ile sigara alımında satıcılardan ekstra komisyon ücreti talep edilmesinin yasadışı olduğunu ve karşılaşan esnafın 200 bin TL ceza ile karşılaşabileceğini belirtti.

Kredi Kartı ile Alışverişte Haksız Kazançlar

Uzmanlar, kredi kartıyla ödenen sigara fiyatlarının nakit ödemeye göre genellikle daha yüksek olduğunu ve birçok satıcının kredi kartı ile yapılan işlemlerde gizli komisyonlar alarak haksız kazanç elde ettiğini vurguluyor. Ancak, bu durumun cezai yaptırımlara tabi olabileceği de belirtiliyor.

Tiryakilere Müjde: Haklarınızı Kullanın!

Uzman isim, “Kredi kartı kullanırken ek ödeme talep edilmesi durumunda tüketicilerin haklarını kullanmaları son derece önemlidir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı gibi, pos cihazı bulundurmayan veya kredi kartı işlemlerinde komisyon talep eden işletmelere 200 bin lira cezai işlem uygulanacaktır,” dedi.