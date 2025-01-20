Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve kredilerle ilgili yeni tedbir kararları almaya devam ediyor. Bu kapsamda oluşturulan yeni düzenleme, özellikle kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendirmekte.

BDDK'nın yaptığı açıklamaya göre, belirli şartlara uymayan kullanıcılardan bazıları için kredi kartı limitleri sıfırlanacak. Bu karar, borç yönetiminde sorun yaşayan ve harcama alışkanlıklarına dikkat etmeyen milyonlarca kart kullanıcısını direkt etkileyebilir.

Borçlanma Alışkanlıkları Mercek Altında

Yeni düzenleme ile kredi kartı kullanım alışkanlıkları incelenirken, düzensiz ödemeler yapan ve yalnızca asgari tutarı ödeyen kullanıcılar risk grubunda yer alacak. Borçlarını sürekli olarak aksatan veya sadece asgari tutarları ile borçlarını erteleyen kullanıcılar, limit sıfırlaması riski ile karşı karşıya kalabiliyor.

Ayrıca, gelir beyanı ile mevcut kredi kartı limiti arasında orantısızlık olan kullanıcılar da bu yeni düzenlemenin kapsamına girmekte. Düşük gelir beyan eden bir kişinin yüksek limitli bir kredi kartına sahip olması durumunda, bankalar bu limitleri sıfırlama yetkisine sahip olacak.

Nakit Avans Çeken Kullanıcılar Dikkat!

Sürekli nakit avans çekip, borçlarını kapatmak için tekrar kredi kartı kullanan ve dolayısıyla bir borç döngüsüne giren kullanıcılar da risk grubunda değerlendirilecektir. Bu kullanıcıların da kredi kartı limitleri sıfırlanabilir.

Aşırı Borçlanmanın Önüne Geçmek

BDDK, bu düzenlemenin temel amacının bireylerin aşırı borçlanmasını önlemek ve mali istikrarı korumak olduğunu vurguladı. Son dönemlerde artan kredi kartı borçları ve ödeme zorlukları, bu tür müdahaleleri zorunlu hale getirmiştir. Böylelikle, tüketicilerin daha bilinçli harcamalar yapması hedefleniyor.