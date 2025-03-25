Külliye'de Ramazan: Çocuklar Yeteneklerini Keşfediyor

Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Başladı

Külliye'de Ramazan etkinlikleri, çocukların yeteneklerini keşfettikleri eğlenceli ve öğretici aktivitelerle dolu. Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen program, 25'inci gününde sürüyor.

Öğretici Atölye Çalışmaları

Etkinlikler kapsamında, çocuklar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bayram Kesesi" ve "Mendil Baskı" atölyelerinde yaratıcı projeler gerçekleştirdiler. Burada, Ramazan Bayramı için hediye kesesi hazırlarken, ahşap malzemelerle mendil üzerinde baskı yaptılar.

Minyatür Atölyesi ve El Becerileri

El ve göz koordinasyonunu geliştiren “Minyatür” atölyesinde çocuklar, Kabe, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebevi'nin silüetlerini çizerek sanatsal yeteneklerini ortaya koydular.

Genel Çocuk Etkinlikleri

Etkinlikler, çocuklara yönelik genel aktivitelerle de zenginleştirildi. Vantrolog gösterileri, masal anlatımları ve “Pırıl” çizgi filmi karakterleri ile müzikal gösteriler düzenlendi.

Program, Ramazan boyunca her gün 12.00-17.00 saatleri arasında devam edecek.

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle eğlenceli, öğretici vakit geçiriyor.

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle eğlenceli, öğretici vakit geçiriyor.