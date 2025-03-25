Külliye'de Ramazan: Çocuklar Yeteneklerini Keşfediyor

Külliye'de Ramazan etkinlikleri, çocuklara eğlenceli ve öğretici deneyimler sunuyor. Atölye çalışmaları ile yeteneklerini keşfediyorlar.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 15:08
Külliye'de Ramazan: Çocuklar Yeteneklerini Keşfediyor

Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Başladı

Külliye'de Ramazan etkinlikleri, çocukların yeteneklerini keşfettikleri eğlenceli ve öğretici aktivitelerle dolu. Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen program, 25'inci gününde sürüyor.

Öğretici Atölye Çalışmaları

Etkinlikler kapsamında, çocuklar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bayram Kesesi" ve "Mendil Baskı" atölyelerinde yaratıcı projeler gerçekleştirdiler. Burada, Ramazan Bayramı için hediye kesesi hazırlarken, ahşap malzemelerle mendil üzerinde baskı yaptılar.

Minyatür Atölyesi ve El Becerileri

El ve göz koordinasyonunu geliştiren “Minyatür” atölyesinde çocuklar, Kabe, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebevi'nin silüetlerini çizerek sanatsal yeteneklerini ortaya koydular.

Genel Çocuk Etkinlikleri

Etkinlikler, çocuklara yönelik genel aktivitelerle de zenginleştirildi. Vantrolog gösterileri, masal anlatımları ve “Pırıl” çizgi filmi karakterleri ile müzikal gösteriler düzenlendi.

Program, Ramazan boyunca her gün 12.00-17.00 saatleri arasında devam edecek.

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle eğlenceli, öğretici...

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle eğlenceli, öğretici vakit geçiriyor.

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle eğlenceli, öğretici...

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle eğlenceli, öğretici vakit geçiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Johannes Moser İzmir'de Sahne Alacak: Unutulmaz Bir Konser
2
Külliye'de Ramazan: Çocuklar Yeteneklerini Keşfediyor
3
Bakan Ersoy, Devlet Opera ve Balesi'nin Yeni Sezon Rekorlarını Açıkladı
4
Adana'da 'Annemin Sandığından Defilesi' Göz Kamaştırdı
5
Erzincan Polisi Sahipsiz Hayvanlar İçin 100 Kilogram Tavuk Dağıttı
6
Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
7
Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği