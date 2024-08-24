Kültür Bakanlığı'ndan 35,450 TL maaşlı güvenlik ve temizlik görevlisi alımı hakkında açıklama

Kültür Bakanlığı 2024 Personel Alımı: Güvenlik ve Temizlik Kadrolarında Yedek Aday Ataması Yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılı için personel alımı kapsamında yeni bir duyuru yayımladı. Bu duyuru ile koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik personeli kadrolarına yedek adayların ataması gerçekleştirildi. KPSS puanı ile gerçekleştirilen bu atamalar, mülakat yapılmaksızın ve sözlü sınav süreci kapsamında değerlendirildi. Yedek adaylar, belirlenen tarihlerde gerekli belgeleri teslim ederek görevlerine başlayabilecekler.,

YENİ PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ DUYURU

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılı için 1629 sözleşmeli personel alımı ilanını yayımlamıştı. Bu alımlar, KPSS puan sıralaması baz alınarak gerçekleştirildi ve mülakat olmaksızın, adaylar yerleştirildi. Yeni duyuru ile birlikte, alım yapılan kadrolar için yedek aday atamaları da gerçekleştirildi. Bu kapsamda, koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik personeli kadrolarına yönelik yedek adaylar açıklandı.

Başvurular, 25 Ocak 2024 ile 8 Şubat 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştı. Atanan yedek adaylar, sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilirler. Atama süreci ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak isteyenler, duyurunun tamamını inceleyebilirler.

YEDEK ADAY ATAMALARI İLE İLGİLİ DETAYLAR

Yayımlanan duyuruya göre, 1 koruma ve güvenlik görevlisi ile 1 temizlik görevlisi kadrosuna yedek aday ataması yapıldı. Bu yedek adayların, atama sürecinde belirtilen belgeleri zamanında teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar, yerleştirildikleri kadro ile ilgili gerekli evrakları belirlenen tarihlerde teslim etmekle yükümlüdürler.

BELGE TESLİMİ İÇİN SON TARİH

Yedek aday olarak atanan kişilerin, belgelerini en geç 29 Ağustos 2024 mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne ulaştırmaları gerekmektedir. Belgeler, elden, posta ya da kargo yoluyla teslim edilebilir. Posta yoluyla yapılan başvurularda, belgelerin son başvuru tarihi olan 29 Ağustos 2024 mesai bitimine kadar Bakanlığa ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra gelen belgeler kabul edilmeyecektir.

YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Yedek adayların teslim etmesi gereken belgeler aşağıda listelenmiştir:

Dilekçe: Adaylar, başvuru dilekçelerini ilgili formu kullanarak doldurmalıdır. Öğrenim Belgesi: Adayların diploması veya onaylı örneği teslim edilmelidir. e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir. KPSSP93 puanı ile yerleştirilen adaylar için önlisans diploması,

KPSSP94 puanı ile yerleştirilen adaylar için lise diploması gerekmektedir. Nüfus Cüzdanı: Aslı veya onaylı örneği gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir. Özel Güvenlik Kartı veya Sertifikası: Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna yerleştirilen adaylar için geçerlidir. KPSS Sonuç Belgesi: e-Devlet üzerinden alınan sonuç belgesi kabul edilmektedir. Heyet Raporu: Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna yerleştirilen adaylar, "güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmadığını" belirten heyet raporu sunmalıdır. Ayrıca, adayların boy ve kilo bilgileri raporda belirtilmelidir. Erkek adayların boyu en az 170 cm olmalı, kilosu ise boy uzunluğunun son iki rakamından 15 fazla, 13 az olmamalıdır.

Temizlik personeli için ise, "temizlik görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmadığını" belirten heyet raporu gereklidir. Mal Bildirimi: İlgili form doldurularak teslim edilmelidir. Adli Sicil Belgesi: 23 Ağustos 2024 veya sonrası tarihlerde alınmış olmalıdır. Askerlik Belgesi: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamladığını gösterir belge gerekmektedir. Yerleşim Yeri Belgesi: e-Devlet üzerinden alınabilir. SGK Belgesi: Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığını gösterir belge gereklidir. Hizmet Belgesi: Kamu kurumlarında çalışan veya son bir yıl içinde ayrılan adaylar için gereklidir. Vesikalık Fotoğraf: 6 adet vesikalık fotoğraf sunulmalıdır.

YEDEK ADAYLAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan bu yeni duyuru, güvenlik ve temizlik personeli kadrolarına yerleşen yedek adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Adaylar, belirtilen belgeleri zamanında teslim ederek atama sürecini tamamlayabilecekler. Bu süreç, 2024 yılı personel alımında yedek adaylar için önemli bir aşama olarak öne çıkıyor.

ATAMA SÜRECİNE DAİR BİLGİLER

Yedek adayların atama sürecinde dikkat etmesi gereken en önemli nokta, belgelerin zamanında ve eksiksiz bir şekilde teslim edilmesidir. Belgeler arasında eksiklik veya yanlışlık olması durumunda atama süreci uzayabilir veya adaylar haklarını kaybedebilirler. Bu nedenle, adayların belgeleri dikkatle hazırlamaları ve belirlenen tarihlerde Bakanlığa ulaştırmaları büyük önem taşımaktadır.

Bu gelişmelerle birlikte, 2024 yılı personel alımları kapsamında yapılan yedek aday atamaları, hem adaylar hem de Bakanlık için kritik bir sürecin tamamlanması anlamına geliyor. Yedek adaylar, gerekli belgeleri teslim ettikten sonra görevlerine başlayabilecekler.