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Kültür Bakanlığı YTB Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayınladı! 60 KPSS ile Temizlikçi, Tercüman, Programcı ve Büro Personeli Alınacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB, 10 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru şartları ve kontenjan dağılımı belli oldu.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 12:42
Kültür Bakanlığı YTB Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayınladı! 60 KPSS ile Temizlikçi, Tercüman, Programcı ve Büro Personeli Alınacak!

Kültür Bakanlığı YTB’de 60 KPSS ile Çalışacak Sözleşmeli Personel Arıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB, bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak için 10 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak pozisyonlar, başvuru şartları ve tarihleri 16 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda belirtildi.

personel alımı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YTB PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI VE POZİSYONLAR 

YTB, farklı meslek gruplarından 10 sözleşmeli personel alacak. Alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjan dağılımı şöyle:

Mütercim Tercüman: 5 kişi

Büro Personeli: 3 kişi

Programcı: 1 kişi

Destek Personeli (Temizlik Personeli): 1 kişi

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YTB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 

YTB personel alımı için adaylardan genel ve özel şartlar aranacak. Genel şartlar şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

Özel şartlar ise alınacak pozisyona göre değişiklik gösterecek. Özel şartlar için ilan metnini inceleyebilirsiniz.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YTB PERSONEL ALIMI İÇİN KPSS PUANI GEREKLİ Mİ? 

YTB personel alımı için adaylardan KPSS puanı istenecek. Adayların 2022 yılında yapılan KPSS’den Ön Lisans için P93, Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YTB PERSONEL ALIM BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

 YTB personel alımı için başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde tamamlanması gerekiyor. Başvurular, E-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ve Kariyer Kapısı (BURADAKİ LİNK) üzerinden çevrim içi yapılacak. Elden veya posta yoluyla gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB personel alımı ne zaman yapılacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB personel alımı için başvurular 16 - 26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB personel alımı kaç kişi yapacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB, 10 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB personel alımı için KPSS şartı var mı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB personel alımı için adayların 2022 yılında yapılan KPSS’den Ön Lisans için P93, Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

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