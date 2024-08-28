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Kum Adası'nda Şifa Arayışı Devam Ediyor

Çanakkale'nin Kum Adası, romatizmal hastalıklara şifa arayanların buluşma noktası oldu.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:51
Kum Adası'nda Şifa Arayışı Devam Ediyor

Türkiye'nin Dört Bir Yanından Kum Adası'na Akın

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan ve "Kum Adası" olarak bilinen bölge, her yıl ağustos ayında romatizmal hastalıklara şifa aramak için gelen kalabalıklarla dolup taşmaktadır. Bu doğal bölge, denizden yaklaşık 100 metre uzanan kumluk alanıyla dikkat çekmektedir.

Şifalı Kumların Çekiciliği

Kum Adası'nın faydalı olduğuna inanan birçok kişi, her yıl özellikle 25-30 Ağustos tarihleri arasında buraya gelerek bacaklarını şifalı kumlara gömerek rahatsızlıklarından kurtulmayı umuyor.

Deneyim Paylaşımları

Çanakkale'den gelen 68 yaşındaki Hikmet Topaloğlu, pandemi öncesinde her yıl bu bölgeyi ziyaret ettiğini ve yaşadığı rahatsızlıktan dolayı kumda şifa bulmaya çalıştığını ifade etti. 70 yaşındaki Seyfullah Akçay, son 15 yıldır Kum Adası'na geldiğini ve burada şifa bulduğunu belirtirken, romatizmal hastalığı olanlara buraya gelmelerini tavsiye etti.

Nuray Aslan (53), 5 yıldır buraya gelerek ağrılarına iyi gelen bir ortam bulduğunu ve burada birçok insanla tanıştığını dile getirdi. 66 yaşındaki İbrahim Bağkazar ise, eşinin rahatsızlıkları nedeniyle Kum Adası'na geldiklerini ve burada şifa arayışında bulunduklarını söyledi.

Kum Adası, sadece sağlık arayanlar için değil, sosyal etkileşim ve deneyim paylaşımı için de önemli bir buluşma noktası haline gelmiştir.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

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