Kuru fasulye, nohut, fındık, fıstık indirimde! Tarım Kredi Market 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Tarım Kredi Kooperatifi'nin indirim tablosu güncellendi. Tarım Kredi Pazarı'nda ayçiçek yağı, toz şeker, un ve yumurta fiyatlarında üç günlük yeni indirimle indirime gidildi. Sınırlı çeşit ve sınırlı stokla Tarım Kredi Piyasası indirimlerini kaçırmayın. Yeni indirimli tarım kredisi fiyat listesi şöyle..

Tarım kredi indirim şenliği temmuz ayı sonuna kadar devam edecek. Promosyon kataloğunu 15 günde bir yenileyen Tarım Kredi Piyasası yeni indirim listesini açıkladı. Tarım kredisinde bu hafta da her ürün çok ucuz. İşte tarım kredisi indirimli ürün ve fiyatlarının listesi..





Tarım Kredi Kooperatifi markette yeni indirim listesi Tarım Kredi Piyasası 17 Temmuz'dan itibaren Aşure Günü indirimleri sunuyor. Tüm ürünlerde indirim imkanı sunan Aşurelik tarım kredilerinin yeni fiyat listesi şu şekilde:

TK Kelebek Ceviz içi 96,90 TL

TK gün kurusu: 62,90 TL

TK kuru kayısı: 59,90 TL

TK siyah kuru üzüm: 52,90 TL

TK besni kuru üzüm: 48,90 TL

TK kavrulmuş fındık: 204,90 TL

TK paketli kavrulmuş antep fıstığı 187,90 TL

TK çifte kavrulmuş fındık: 166,90 TL

TK paketli kabuklu ceviz: 144,90 TL

TK kuru incir 116,90 TL

TK çekirdeksiz kuru üzüm: 129,90 TL

TK çiğ badem: 119,90 TL

Anadolu nohut 1 kg 39,90 TL

TK aşurelik buğday: 18,50 TL

Anadolu kuru fasülye 1 kg: 54,90 TL

Eyüp Sabri Tuncer gül suyu 47,50 TL

TK toz tarçın 14,90 TL

Alümünyum sütlaç kase 10’lu paket 15,90 TL

"Tarım Kredi'de dev indirim fırsatı"

Tarım Kredi Birliği Pazarı bu indirimli ürünlerinduışında ilave toz şeker, ayçiçek yağı, zeytinyağı, un gibi birçok üründe de indirim imkanı sunuyor.

Tarım Kredi Market'in sosyal medya hesaplarını ve resmi internet sitesine giriş yaparak indirimli ürünlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ancak stokların kısıtlı olması nedeniyle tarım kredi pazarından indirimli ürünler mağaza raflarında yerini alıyor. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız eğer acele etmeyi ve bugünden itibaren promosyon ürünlerini satın almayı unutmayın.