Kuru fasulye yaparken bu malzemeyi ekleyin, hem lezzetli hem de gazsız olsun! İşte o pratik yöntem

SAĞLIKLI VE LEZZETLİ KURU FASULYE TARİFİ İLE ARTIK DAĞILMIYOR VE GAZ YAPMIYOR!

Kuru fasulyeyi haşlamadan önce birkaç saat suda bekletin. Suyuna bir çay kaşığı karbonat ekleyin. Bu şekilde fasulyeler şişecek ve kabukları ayrılmayacak. Pişirirken de biraz zencefil ve nane ekleyin. Bu bitkiler gazı azaltmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca fasulyeleri kısık ateşte ve az suyla pişirin. Suyunu çektirin.





Kuru fasulye yemeği yaparken yaşanan kabuklanma ve gaz sorunlarına son! İşte, dağılmayan ve hafif bir kıvama sahip lezzetli kuru fasulye tarifi:

SAĞLIKLI VE LEZZETLİ KURU FASULYE MALZEMELERİ:

- 3 su bardağı kuru fasulye

- 2 orta boy soğan

- 6 adet ince biber

- 1 ufak boy kapya biber

- 1 orta boy domates

- Yarım fincan sıvı yağ

- Tereyağı

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 1 çay kaşığı kimyon

- 1 çay kaşığı karabiber

SAĞLIKLI VE LEZZETLİ KURU FASULYENİN YAPILIŞI:





1. Kuru fasulyeleri yıkayın ve üzerini geçecek kadar su ekleyerek bir gece önceden ıslatın.

2. Ertesi gün, fasulyeleri süzün ve taze suyla yıkayın. Bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Orta ateşte yaklaşık 1 saat pişirin.

3. Soğanları yemeklik doğrayın. İnce biberleri ve kapya biberi doğrayın. Domatesi rendeleyin.

4. Başka bir tencerede sıvı yağı ve tereyağını eritin. Doğranmış soğanları ekleyin ve karamelize olana kadar kavurun.

5. Ardından doğranmış biberleri ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

6. Domates salçası, biber salçası, tuz, pul biber, kimyon ve karabiberi ekleyin. Karıştırarak birkaç dakika daha kavurun.

7. Kavrulmuş baharatlı karışımı pişen fasulyelere ekleyin ve karıştırın.

8. Fasulyeleri kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika daha pişirin, arada karıştırarak kontrollü bir şekilde su ekleyin.

9. Fasulyeler yumuşayıp sos kıvamına gelene kadar pişirin.

10. Sıcak servis yapın ve yanında pilav veya turşu ile servis edin.

Artık, sağlıklı ve lezzetli kuru fasulye yemeğiniz hazır! Afiyet olsun!