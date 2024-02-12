Bist 100
9.119,03 0%
DOLAR
30,71 0,1%
EURO
33,09 -0,08%
ALTIN
1.996,4 -0,05%

Kuru fasulye yaparken bu malzemeyi ekleyin, hem lezzetli hem de gazsız olsun! İşte o pratik yöntem

Kuru fasulye yaparken dağılıyor ya da gaz mı yapıyor? Bunun çözümü var. Vereceğimiz tarifle artık kuru fasulye yemeğiniz kabuklanmayacak ve gaz yapmayacak. Kuru fasulyeyi bir gece önceden suda ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp taze suyla haşlayın. Haşlama suyuna biraz kekik atın. Kekik, gaz sorununu giderir. Haşlanan fasulyeleri bir kenara alın. Bir tencerede soğan, biber, domates, salça ve sıvı yağ ile bir sos kavurun. Fasulyeleri bu sosun içine koyun. Kısık ateşte pişirin

Yayın Tarihi: 12.02.2024 16:07

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 16:07

Kuru fasulye yaparken bu malzemeyi ekleyin, hem lezzetli hem de gazsız olsun! İşte o pratik yöntem

SAĞLIKLI VE LEZZETLİ KURU FASULYE TARİFİ İLE ARTIK DAĞILMIYOR VE GAZ YAPMIYOR!

Kuru fasulyeyi haşlamadan önce birkaç saat suda bekletin. Suyuna bir çay kaşığı karbonat ekleyin. Bu şekilde fasulyeler şişecek ve kabukları ayrılmayacak. Pişirirken de biraz zencefil ve nane ekleyin. Bu bitkiler gazı azaltmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca fasulyeleri kısık ateşte ve az suyla pişirin. Suyunu çektirin.

yemek tarifi

Kuru fasulye yemeği yaparken yaşanan kabuklanma ve gaz sorunlarına son! İşte, dağılmayan ve hafif bir kıvama sahip lezzetli kuru fasulye tarifi:

SAĞLIKLI VE LEZZETLİ KURU FASULYE MALZEMELERİ:

- 3 su bardağı kuru fasulye

- 2 orta boy soğan

- 6 adet ince biber

- 1 ufak boy kapya biber

- 1 orta boy domates

- Yarım fincan sıvı yağ

- Tereyağı

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 1 çay kaşığı kimyon

- 1 çay kaşığı karabiber

SAĞLIKLI VE LEZZETLİ KURU FASULYENİN YAPILIŞI:

yemek tarifi

1. Kuru fasulyeleri yıkayın ve üzerini geçecek kadar su ekleyerek bir gece önceden ıslatın.

2. Ertesi gün, fasulyeleri süzün ve taze suyla yıkayın. Bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Orta ateşte yaklaşık 1 saat pişirin.

3. Soğanları yemeklik doğrayın. İnce biberleri ve kapya biberi doğrayın. Domatesi rendeleyin.

4. Başka bir tencerede sıvı yağı ve tereyağını eritin. Doğranmış soğanları ekleyin ve karamelize olana kadar kavurun.

5. Ardından doğranmış biberleri ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

6. Domates salçası, biber salçası, tuz, pul biber, kimyon ve karabiberi ekleyin. Karıştırarak birkaç dakika daha kavurun.

7. Kavrulmuş baharatlı karışımı pişen fasulyelere ekleyin ve karıştırın.

8. Fasulyeleri kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika daha pişirin, arada karıştırarak kontrollü bir şekilde su ekleyin.

9. Fasulyeler yumuşayıp sos kıvamına gelene kadar pişirin.

10. Sıcak servis yapın ve yanında pilav veya turşu ile servis edin.

Artık, sağlıklı ve lezzetli kuru fasulye yemeğiniz hazır! Afiyet olsun!

İLGİLİ HABERLER

Baltalı adam resimleri arasındaki 3 farkı 11 saniyede bulanın IQ seviyesi en az 140 çıkıyor!

Baltalı adam resimleri arasındaki 3 farkı 11 saniyede bulanın IQ seviyesi en az 140 çıkıyor!

Ispanak ıspanak olalı böyle tarife dahil olmadı! Lokantalarda sizin ıspanak çorbanız satılacak

Ispanak ıspanak olalı böyle tarife dahil olmadı! Lokantalarda sizin ıspanak çorbanız satılacak

Doları olanlar pusuya yattı bu tarihi bekliyor: Bu tarihte dolar 48 TL olacak!

Doları olanlar pusuya yattı bu tarihi bekliyor: Bu tarihte dolar 48 TL olacak!

Akşamına tüm şifanızı bulacağınız Çeşmi Nigar çorbanız hazır! Şipşak hazır şifa çorbası

Akşamına tüm şifanızı bulacağınız Çeşmi Nigar çorbanız hazır! Şipşak hazır şifa çorbası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çalışma Bakanlığı'nda çalışmak için son fırsat! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına duyuruldu
2
Süt Dilimi nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve malzemeleri
3
Kahve makinesi, Smart TV, blender seti geliyor! BİM'de izdiham çıkaracak indirim başladı
4
Hastanelere KPSS’siz İŞKUR ile Hizmetli ve Temizlik Görevlisi Alımı: İşte Başvuru Yapabileceğiniz İller
5
En az ilkokul mezunları alınacak! O üniversiteye KPSS'siz sınavsız personel alımı
6
KPSS’siz personel alımı ilanı yayımlandı: EGM Polisevi kadın/erkek 18-52 yaş arası yüksek maaşla işe alacak!
7
Haberi alan kimliğini alıp koşa koşa gidiyor! 10 dakikada cezadan kurtulun

Oyuncular, teklif bitmeden 45 $ değerindeki Nintendo Switch paketini 3 $ almak için yarışıyor

4 yıllık üniversite mezunları dikkat! İş Bankası çok sayıda banka memuru alımı yapacak

Parmaklarınızı yedirtecek, keyfinizi yerine getirecek tarif açığa çıktı! Mis gibi ekşili yuvalama köfte

Ispanak ıspanak olalı böyle tarife dahil olmadı! Lokantalarda sizin ıspanak çorbanız satılacak

Konut kredisinde faizler dibi gördü! Ev sahibi olmak artık çocuk oyuncağı olacak

Baltalı adam resimleri arasındaki 3 farkı 11 saniyede bulanın IQ seviyesi en az 140 çıkıyor!

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine müjde: 2024 gıda yardımı başvuruları açıldı! Hemen başvurun

Akşamına tüm şifanızı bulacağınız Çeşmi Nigar çorbanız hazır! Şipşak hazır şifa çorbası

Doları olanlar pusuya yattı bu tarihi bekliyor: Bu tarihte dolar 48 TL olacak!

Kahve makinesi, Smart TV, blender seti geliyor! BİM'de izdiham çıkaracak indirim başladı

Kuru fasulye yaparken bu malzemeyi ekleyin, hem lezzetli hem de gazsız olsun! İşte o pratik yöntem

Sevgililer günü hediyeniz Akbank'tan! 14 Şubat'a özel 14 bin lira ödül!