DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,58 0,65%
ALTIN
6.225,26 -0,89%
BITCOIN
3.807.396,95 -0,96%

Kütahya Belediyesi'nden Otizmli Bireylere Destek: Başkan Eyüp Kahveci Dernek Ziyaretinde

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Otizm Derneği’ni ziyaret ederek otizmli bireylerin sosyal katılımı, eğitim ve farkındalık projelerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:02
Kütahya Belediyesi'nden Otizmli Bireylere Destek: Başkan Eyüp Kahveci Dernek Ziyaretinde

Kütahya Belediyesi'nden Otizmli Bireylere Destek

Başkan Eyüp Kahveci, Kütahya Otizm Derneği ile bir araya geldi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Kütahya Otizm Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette dernek yönetimiyle buluşan Başkan Kahveci, Dernek Başkanı Mehmet Kabadayı ve otizmli bireylerle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları dinledi ve değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, otizmli bireyler ve ailelerinin yaşadığı süreçler ele alınırken; sosyal hayata katılım, eğitim ve farkındalık alanlarında hayata geçirilen projeler masaya yatırıldı. Ayrıca Kütahya Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları arasında geliştirilebilecek iş birlikleri üzerine fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Başkan Eyüp Kahveci, otizmli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik her türlü çalışmanın destekçisi olacaklarını vurgulayarak, Kütahya Otizm Derneğine ve gönüllülere emekleri için teşekkür etti.

KÜTAHYA BELEDİYESİ’NDEN OTİZMLİ BİREYLERE DESTEK

KÜTAHYA BELEDİYESİ’NDEN OTİZMLİ BİREYLERE DESTEK

KÜTAHYA BELEDİYESİ’NDEN OTİZMLİ BİREYLERE DESTEK

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunusemre Emekli Kafe Açılıyor: Çay 5 TL, Kahve 10 TL
2
Kurtlar Yerleşimlere İndi: Uzman Kangal'ı Çözüm Olarak Gösterdi
3
Çorum OSB'ye bin 700 ton asfalt serildi
4
Kazlarla Yabani Otla Mücadele: MAREM’den Çevreci Uygulama
5
Çerkezköy'de Hayırsever Destekleri: 112 Acil, 8 Sınıflı İlkokul ve Uygulama Camisi
6
Kumluca'da Lise Öğrencileri 10 Yıldır Yardımlaşmayı Yaşatıyor
7
Nilüfer'de Regaip Kandili'nde 6 Bin Kandil Simidiyle Paylaşma Geleneği Sürdü

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı