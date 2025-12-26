Kütahya Belediyesi'nden Otizmli Bireylere Destek: Başkan Eyüp Kahveci Dernek Ziyaretinde

Kütahya Belediyesi'nden Otizmli Bireylere Destek

Başkan Eyüp Kahveci, Kütahya Otizm Derneği ile bir araya geldi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Kütahya Otizm Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette dernek yönetimiyle buluşan Başkan Kahveci, Dernek Başkanı Mehmet Kabadayı ve otizmli bireylerle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları dinledi ve değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, otizmli bireyler ve ailelerinin yaşadığı süreçler ele alınırken; sosyal hayata katılım, eğitim ve farkındalık alanlarında hayata geçirilen projeler masaya yatırıldı. Ayrıca Kütahya Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları arasında geliştirilebilecek iş birlikleri üzerine fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Başkan Eyüp Kahveci, otizmli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik her türlü çalışmanın destekçisi olacaklarını vurgulayarak, Kütahya Otizm Derneğine ve gönüllülere emekleri için teşekkür etti.

