Kütahya'da 744'üncü Hayme Ana Anma ve Göç Şenlikleri Başladı

Kütahya'da 744'üncü Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana anısına düzenlenen 744'üncü anma ve göç şenlikleri başladı. Etkinlikler, bölgenin tarihsel ve kültürel mirasını yaşatmayı amaçlıyor.

Tören ve açılış

Anma programı, Hayme Ana'nın kabrinde okunan duanın ardından gerçekleştirilen mehteran gösterileri ile devam etti. Tören, katılımcılarda duygu yoğunluğu oluşturdu ve şenliğin geleneksel ruhunu vurguladı.

Etkinlikler

Şenlik programında halk oyunları, geleneksel okçuluk ve atlı gösteriler gibi çeşitli kültürel etkinlikler yer alıyor. Ayrıca konserler ve tarihi canlandırmalar ile göç ruhu yeniden yaşatılacak.

Konuk sanatçılar ve oyuncular

ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin sevilen isimleri de etkinlikte yer alıyor. Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Faruk Aran (Alaeddin Bey), Yiğit Uçan (Boran Bey) ve Murat Boncuk (Aykut Alp) şenlik alanında katılımcılarla buluşacak.

Müzik programında ise Seda Gökkadar, Esra İçöz ve "Dombra" şarkısının bestecisi ünlü Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov sahne alacak.

Şenlikler, bölgenin tarihsel hafızasını canlandıran gösteriler ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilere dolu dolu bir program sunuyor.