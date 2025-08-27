Kütahya'da 'Büyük Zafer' Animasyon Filminin Galası Yapıldı

Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'ni konu alan yapım kentte ilk kez gösterildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Büyük Zafer' adlı animasyon filmin galası Kütahya'da gerçekleştirildi. Film, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini anlatarak Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yıl dönümüne özel hazırlandı.

Yönetmen İbrahim Soyer, senarist İbrahim Kiraz ve yapımcı Bülent Cebeci'nin yaklaşık 5 yıllık çalışmasının ürünü olan film, 29 Ağustos Cuma günü vizyona girecek. Galası, bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, galinin Kütahya'da yapılmasının önemine vurgu yaparak, 26-30 Ağustos tarihleri arasındaki Kurtuluş Savaşı'nın son hamlesinin Dumlupınar ilçesinde gerçekleştiğini hatırlattı. Işın, şunları söyledi:

"Kütahya Valiliğimiz himayesinde bu proje gerçekleştirildi. Kütahya buna layıktır ve bu kent her zaman ilklerin kenti olmuştur. Burası hem kuruluşun hem de kurtuluşun şehridir. Şanlı bir maziye sahip olan bu kentte Büyük Taarruz'u konu edinen filmin arkadaşlarımız tarafından yapılması bizim için bir kıvançtır. O dönemin ruhunu, mücadelesini ve savaşın nasıl kazanıldığını anlatan güzel bir film oldu."

Yönetmen İbrahim Soyer de Kütahya'da bir ilki başarmış olmanın gururunu dile getirdi. Soyer, projenin 2019'da başladığını ve 2023'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye başlandığını anlattı. Yönetmen, filmle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Filmimizde yaklaşık 5 yıllık emek var. Senaryo çalışmaları 2 yıl kadar sürdü. Çünkü gerçek bir tarihe dayanması gerekiyordu. Tarihi gerçeklikle uyumlu olmasını istedik. Bunun araştırmaları 1,5 yıl sürdü. Tamamen hatıratlardaki kaynaklar değerlendirildi. İsmet Paşa'nın, Fevzi Çakmak Paşa'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kütahya'da yaptığı konuşmalar üzerindeki hatıralardan metinlerle gerçekleştirildi."

Galaya; AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Mavi Vatan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cihat Yaycı, Kütahya Barosu Başkanı Edip İlkay Sunay, Dumlupınar Kaymakamı Alperen Teltik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin ile çok sayıda davetli katıldı.

