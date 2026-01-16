Ladik Akdağ'da Karacalar Görüntülendi

Ladik Akdağ'da karacalar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; yetkililer doğal yaşama saygı çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 18:02
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 19:27
Ladik Akdağ'da Karacalar Görüntülendi

Ladik Akdağ'da Karacalar Görüntülendi

SAMSUN (İHA) – Samsun’un kış turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan Ladik Akdağda karacalar görüntülendi. Bölgede gezinen karacalar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karacalar bir süre karla kaplı alanda dolaştı ve doğal yaşamın zarif anlarını gözler önüne serdi. Görüntüler, bölgeye gelenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti; hayvanların sakin halleri dikkat topladı.

Vatandaşlar Kaydetti, Yetkililer Uyardı

Vatandaşlar bu nadir anları cep telefonlarıyla kaydederken, yetkililer bölgenin yaban hayatı açısından zengin olduğuna vurgu yaptı. Yetkililer, vatandaşları doğal yaşama zarar vermemeleri ve hayvanları ürkütmeden hareket etmeleri konusunda uyardı.

SAMSUN’UN KIŞ TURİZMİNİN EN ÖNEMLİ DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLAN LADİK AKDAĞ'DA KARACALAR...

SAMSUN’UN KIŞ TURİZMİNİN EN ÖNEMLİ DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLAN LADİK AKDAĞ'DA KARACALAR GÖRÜNTÜLENDİ. BÖLGEDE GEZİNEN KARACALAR, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

SAMSUN’UN KIŞ TURİZMİNİN EN ÖNEMLİ DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLAN LADİK AKDAĞ'DA KARACALAR...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kış Lastiği Yetmez: Atilla Ayhan'dan Sürücülere Hayati Uyarılar
2
Karadenizli Zekası: Cebeli Köyünde 'V' Aparatıyla 6,5 km Yol Açıldı
3
Edirne'de Kar Yağışı: Selimiye Camii'de Görsel Şölen
4
Çorum’da "Anne Dostu Şehir" Çalıştayı Başladı
5
Erzurum'da Renkler Konseri: Sıtkı Sahil ve Kızı Dr. Derya Sahil Eroğlu Aynı Sahnede
6
Toprakkale'de Takdir Belgesine Ücretsiz Döner Sürprizi
7
Kumluca'da Yaralı Atmaca Tedavi Edilip Doğaya Bırakıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları