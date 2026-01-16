Ladik Akdağ'da Karacalar Görüntülendi

SAMSUN (İHA) – Samsun’un kış turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan Ladik Akdağda karacalar görüntülendi. Bölgede gezinen karacalar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karacalar bir süre karla kaplı alanda dolaştı ve doğal yaşamın zarif anlarını gözler önüne serdi. Görüntüler, bölgeye gelenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti; hayvanların sakin halleri dikkat topladı.

Vatandaşlar Kaydetti, Yetkililer Uyardı

Vatandaşlar bu nadir anları cep telefonlarıyla kaydederken, yetkililer bölgenin yaban hayatı açısından zengin olduğuna vurgu yaptı. Yetkililer, vatandaşları doğal yaşama zarar vermemeleri ve hayvanları ürkütmeden hareket etmeleri konusunda uyardı.

SAMSUN’UN KIŞ TURİZMİNİN EN ÖNEMLİ DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLAN LADİK AKDAĞ'DA KARACALAR GÖRÜNTÜLENDİ. BÖLGEDE GEZİNEN KARACALAR, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.