Ladik’te Duraklar Samsunspor’un Kırmızı-Beyazına Büründü

Ladik’te paslanan duraklar, Melisa, Ufuk ve 5 yaşındaki Ragnar Asil'in gönüllü çalışmasıyla Samsunspor'un kırmızı-beyaz renkleriyle yenilendi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 20:49
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 20:49
Samsun’un Ladik ilçesinde paslanan duraklar, bir ailenin gönüllü çalışmasıyla yeniden dizayn edildi. Çocukluğunun geçtiği ilçedeki durakların görüntüsünden rahatsız olan Melisa Kaman, eşi Ufuk Kaman ve 5 yaşındaki Ragnar Asil ile birlikte harekete geçti.

Gönüllü çalışma: Temizlik ve boyama

Aile, duraklardaki paslanan bölümleri temizleyip, yüzeyleri hazırladıktan sonra durakları Samsunspor’un kırmızı-beyaz renkleriyle baştan aşağı boyadı. Yapılan çalışma ile ilçenin duraklarına daha estetik bir görünüm kazandırıldı.

Toplumsal yankı ve gelecek planı

Çalışma, sosyal medyada ilgi gördü ve vatandaşlar Kaman ailesinin gönüllü emeğini takdir etti. Melisa Kaman, amaçlarının hem ilçeyi güzelleştirmek hem de Samsunspor'a destek olmak olduğunu belirterek, çalışmaların diğer duraklarda da devam edeceğini söyledi.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları